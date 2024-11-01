Побільшало підстав: уряд змінив умови розпуску добровольчих формувань

Припинення контрактів добровольців територіальної оборони також зазнало змін. Уряд затвердив процедуру вилучення в них посвідчень.

Related video

Кабінет Міністрів України розширив законні підстави для розформування добровольчих формувань територіальних громад і запровадив відсутню раніше в законодавчих документах процедуру вилучення посвідчень, розповів у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, зміни внесено до Положення про добровольчі формування територіальних громад на виконання вимог ЗУ "Про основи національного спротиву".

"Розширено законні підстави для розформування добровольчого формування та запроваджено процедуру вилучення посвідчень добровольця територіальної оборони у випадках розформування добровольчого формування та/або припинення контракту добровольця територіальної оборони", — повідомив Тарас Мельничук.

Зазначимо, в постанові Кабміну від 29 липня 2022 р. "Про внесення змін до Положення про добровольчі формування територіальних громад" наведено такий перелік підстав для розпуску добровольчого формування:

рішення Командувача Сил територіальної оборони Збройних сил про розформування добровольчого формування;

ухвалення рішення про розформування добровольчого формування на загальних зборах членів добровольчого формування;

припинення членства всіма членами добровольчого формування.

Нагадаємо, 16 жовтня журналісти hromadske опублікували розслідування, в якому навели дані про зв'язки командира 107-го окремого батальйону територіальної оборони Сергія Салаватова з так званою "ДНР". Журналісти повідомляли, що у 2014 році Сергій Салаватов брав участь у "референдумі", організованому Росією, та підтримував проросійських бойовиків. Командування Сил територіальної оборони ЗС України 17 жовтня оголосило, що старшого лейтенанта Сергія Салаватова відсторонено від посади на час розслідування.

Раніше уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець пояснював, яким частинам ЗСУ дозволять набирати добровольців самостійно.