Підозрюють у зв'язках з бойовиками "ДНР": командування ТРО відсторонило від посади комбата Салаватова

Командування надіслало запит до компетентних органів щодо перевірки інформації, яку поширили журналісти після призначення Сергія Салаватова.

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Командування Сил територіальної оборони ЗС України вирішило відсторонити старшого лейтенанта Сергія Салаватова від посади на час розслідування факту його причетності до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР". Про це повідомили на сторінці Сил Тероборони в мережі.

Тут проінформували, що у командування Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до до окупаційних урядів на сході України.

"Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію. Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку. На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення.

Нагадаємо, що ЗМІ встановили, що у 2014 році Сергій Салаватов брав участь у так званому "референдумі", організованому Росією, підтримуючи проросійських бойовиків. 2014 року комбат Салаватов неодноразово телефонував до працівників так званого "міністерства внутрішніх справ ДНР". СБУ розшукує цю людину за участь у створенні терористичної групи.