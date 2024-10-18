Подозревают в связях с боевиками "ДНР": командование ТРО отстранило от должности комбата Салаватова

Командование направило запрос в компетентные органы по проверке информации, которую распространили журналисты после назначения Сергея Салаватова.

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Командование Сил территориальной обороны ВС Украины решило отстранить старшего лейтенанта Сергея Салаватова от должности на время расследования факта его причастности к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщили на странице Сил Теробороны в сети.

Здесь проинформировали, что у командования Сил территориальной обороны ВС Украины отсутствует информация о причастности вышеупомянутого военнослужащего к оккупационным правительствам на востоке Украины.

"В то же время мы направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию. Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября 2024 года, Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватова будет отстранен от исполнения обязанностей по должности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, что СМИ установили, что в 2014 году Сергей Салаватов участвовал в так называемом "референдуме", организованном Россией, поддерживая пророссийских боевиков. В 2014 году комбат Салаватов неоднократно звонил к работникам так называемого "министерства внутренних дел ДНР". СБУ разыскивает этого человека за участие в создании террористической группы.