"Не тиловим": в Міноборони пояснили, яким частинам дозволять набирати добровольців самостійно

За словами начальника Головного управління персоналу Генштабу Романа Горбача наразі в Україні налічується понад 130 пріоритетних частин.

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Самостійно набирати добровольців до своїх лав зможуть лише пріоритетні частини Збройних сил України, яких визначатиме Генеральний штаб. Про це в коментарі NV заявив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Він пояснив, що пріоритетними вважатимуться частини, які зараз воюють або відведені на відновлення.

"Там, насамперед, потрібні люди. Якщо людей не вистачає глобально, тому що частини конкурують за них, нам всім треба визначати пріоритети", — сказав Бежевець.

Він уточнив, що тилових підрозділів у переліку пріоритетних немає і не буде.

"Якщо ми всім так дозволимо, то у нас тилові частини забезпечення будуть запаковані на 120%, а на фронті як не було людей, так і не буде їх вистачати. Тому що б такої ситуації не було, саме для того і придумано пріоритетні частини", — наголосив Бежевець.

Скільки в ЗСУ пріоритетних частин

За словами начальника Головного управління персоналу Генштабу Романа Горбача наразі в Україні налічується понад 130 пріоритетних частин.

"Це всі абсолютно бойові бригади сухопутних військ, десантно-штурмових військ, морської піхоти, сил безпілотних систем тощо", — зазначив Горбач.

Він також уточнив, що цей перелік постійно розширюється, особливо після того, як Кабмін затвердив постанову, згідно з якою військові частини отримали можливість мобілізувати резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно висловлюють бажання служити під час мобілізації.

Нагадаємо, 1 жовтня Кабмін дозволив військовим частинам призивати добровольців без участі ТЦК.

У цей же день Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою.