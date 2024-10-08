"Не тыловым": в Минобороны объяснили, каким частям разрешат набирать добровольцев самостоятельно

По словам начальника Главного управления персонала Генштаба Романа Горбача сейчас в Украине насчитывается более 130 приоритетных частей.

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Самостоятельно набирать добровольцев в свои ряды смогут только приоритетные части Вооруженных сил Украины, которых будет определять Генеральный штаб. Об этом в комментарии NV заявил уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Он пояснил, что приоритетными будут считаться части, которые сейчас воюют или отведены на восстановление.

"Там, в первую очередь, нужны люди. Если людей не хватает глобально, потому что части конкурируют за них, нам всем надо определять приоритеты", — сказал Бежевец.

Он уточнил, что тыловых подразделений в перечне приоритетных нет и не будет.

"Если мы всем так позволим, то у нас тыловые части обеспечения будут запакованы на 120%, а на фронте как не было людей, так и не будет их хватать. Поэтому что бы такой ситуации не было, именно для того и придуманы приоритетные части", — подчеркнул Бежевец.

Сколько в ВСУ приоритетных частей

По словам начальника Главного управления персонала Генштаба Романа Горбача сейчас в Украине насчитывается более 130 приоритетных частей.

"Это все абсолютно боевые бригады сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, морской пехоты, сил беспилотных систем и т.д.", — отметил Горбач.

Он также уточнил, что этот перечень постоянно расширяется, особенно после того, как Кабмин утвердил постановление, согласно которому воинские части получили возможность мобилизовать резервистов и военнообязанных, которые добровольно выражают желание служить во время мобилизации.

Напомним, 1 октября Кабмин разрешил военным частям призывать добровольцев без участия ТЦК.

В этот же день Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке.