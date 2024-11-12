Уражає цілі, що рухаються, точність до 1 метра: Франція виробить 1200 бомб AASM і поставить Україні

Ракета AASM, також відома як Hammer, — універсальна французька зброя класу "повітря-земля". Її розробила компанія Safran Electronics & Defense.

Згідно зі звітом Комітету з оборони Національної асамблеї Франції від 8 листопада 2024 року, Міноборони країни має намір виробити 1200 нових ракет AASM до 2025 року, частина з яких піде на підтримку оборонних потреб України та поповнення власних запасів. Про це пише Army Recognition.

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Ракета AASM, також відома як Hammer, є універсальною французькою зброєю класу "повітря-земля". Її розробила компанія Safran Electronics & Defense. Ракетні системи можуть використовуватися для безпосередньої авіаційної підтримки та для ударних місій на великій дальності. Це модульна зброя, що дає змогу конфігурувати її з різними системами наведення відповідно до оперативних потреб.

У найпоширенішій версії поєднується гібридна інерціальна навігаційна система (INS) і GPS. Звідси висока точність із похибкою близько 10 метрів. Для підвищення точності варіанти, оснащені інфрачервоним або лазерним наведенням, можуть уражати цілі з точністю до одного метра, навіть рухомі.

Модульна конструкція зброї підтримує різну вагу бомб — від 125 кг до 1000 кг, і містить аеродинамічний комплект розширення з крилами й ракетним прискорювачем для збільшення дальності. Бомби AASM можна запускати з різних літаків, включно з Dassault Rafale і Mirage 2000D, а також із платформ, які використовуються іншими країнами, такими як індійські Tejas і F-16.

Нагадаємо, що США починають постачання Україні поліпшених ракет AGM-88E.

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