У ЗСУ помітили "бетонні бомби": експерти розповіли, чому це проблема для РФ (фото)

Як зазначають оглядачі, українські Повітряні сили почали використовувати "морські бомби" з французьким комплектом AASM Hammer, який перетворює звичайні авіабомби Mk 82 на високоточні та далекобійні боєприпаси.

Related video

Під крилом МіГ-29 засвітилися так звані "морські бомби", які візуально нагадують боєприпаси, покриті шаром бетону. На цей факт звернули увагу оглядачі Defense Express, а фото опублікував Telegram-канал "Соняшник".

Ці боєприпаси являють собою цікавий синтез: французький комплект AASM Hammer дає змогу перетворювати стандартні 500-фунтові (230 кг) бомби, як-от осколково-фугасні Mk 82, на високоточні та далекобійні засоби ураження, що істотно збільшує точність і дальність ударів.

Під крилом МіГ-29 засвітилися так звані "морські бомби" Фото: Соцмережi

Візуальною родзинкою цих бомб стало їхнє незвичайне покриття. На фото видно, що бомба покрита спеціальним термічним шаром, який робить її схожою на "бетонний боєприпас".

Як зазначають оглядачі, цей шар служить захистом, запобігаючи передчасній детонації боєприпасу в разі пожежі. Таке покриття активно застосовується на авіаносцях США для забезпечення безпеки екіпажу і техніки. Цікаво, що Військово-морські сили США впровадили цей захід після трагічної пожежі на авіаносці USS Forrestal 29 липня 1967 року, під час війни у В'єтнамі. Тоді випадково випущена некерована ракета Zuni, влучивши в паливний бак на палубі, спричинила вогонь. Перша бомба здетонувала через півтори хвилини, убивши дві пожежні команди. У результаті вибухи поширилися палубою, знищивши 21 літак, поранивши 161 людину і забравши життя 134 моряків. Відтоді такі покриття стали невіддільною частиною оснащення палубних боєприпасів на авіаносцях США, забезпечуючи додатковий захист.

Виникає питання, звідки з'явилися ці "морські бомби" під крилом МіГ-29 в Україні. Як вважають оглядачі, є ймовірність, що Україна отримує від Франції лише навігаційні комплекти AASM Hammer, а самі бойові блоки Mk 82 — місцевого виробництва. Якщо це так, то українські сили встановлюють комплекти на власні корпуси, адаптуючи бомби та посилюючи далекобійні можливості своєї авіації.

Особливо цікаве порівняння з боєприпасами на авіаносцях ВМС Франції, таких як Charles de Gaulle, де палубна авіація також оснащується комплектами AASM Hammer. Однак французькі військові менш суворо дотримуються протоколів пожежної безпеки порівняно зі США: на більшості фотографій з авіаносця можна помітити, що бомби рідко покриті термозахисним шаром, хоча на деяких знімках можна побачити боєприпаси з покриттям.

Найімовірніше, комбінація з AASM Hammer надає українським Повітряним Силам гнучкість у використанні стандартних бомб, перетворюючи їх на високоточні засоби ураження, що особливо цінно для ударів на великих дистанціях. Подібні адаптації дають Україні можливість ефективно модернізувати арсенал з мінімальними витратами, збільшуючи радіус дії та точність повітряних ударів.

Нагадаємо, представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин 25 жовтня розповів, що російські військові модернізували керовані авіабомби (КАБ), що значно збільшило їхню дальність. Тепер ці бомби здатні вражати цілі на відстані понад 30 кілометрів