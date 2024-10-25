У ВСУ заметили "бетонные бомбы": эксперты рассказали, почему это проблема для РФ (фото)

Как отмечают обозреватели, украинские Воздушные силы начали использовать "морские бомбы" с французским комплектом AASM Hammer, который превращает обычные авиабомбы Mk 82 в высокоточные и дальнобойные боеприпасы.

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Под крылом МиГ-29 засветились так называемые "морские бомбы", которые визуально напоминают боеприпасы, покрытые слоем бетона. На данный факт обратили внимание обозреватели Defense Express, а фото опубликовал Telegram-канал "Соняшник".

Эти боеприпасы представляют собой интересный синтез: французский комплект AASM Hammer позволяет превращать стандартные 500-фунтовые (230 кг) бомбы, такие как осколочно-фугасные Mk 82, в высокоточные и дальнобойные средства поражения, что существенно увеличивает точность и дальность ударов.

Под крылом МиГ-29 засветились так называемые "морские бомбы" Фото: Соцсети

Визуальной изюминкой этих бомб стало их необычное покрытие. На фото видно, что бомба покрыта специальным термическим слоем, который делает ее похожей на "бетонный боеприпас".

Как отмечают обозреватели, этот слой служит защитой, предотвращая преждевременную детонацию боеприпаса в случае пожара. Такое покрытие активно применяется на авианосцах США для обеспечения безопасности экипажа и техники. Интересно, что Военно-морские силы США внедрили эту меру после трагического пожара на авианосце USS Forrestal 29 июля 1967 года, во время войны во Вьетнаме. Тогда случайно выпущенная неуправляемая ракета Zuni, попав в топливный бак на палубе, вызвала огонь. Первая бомба сдетонировала через полторы минуты, убив две пожарные команды. В результате взрывы распространились по палубе, уничтожив 21 самолет, ранив 161 человека и унеся жизни 134 моряков. С тех пор такие покрытия стали неотъемлемой частью оснащения палубных боеприпасов на авианосцах США, обеспечивая дополнительную защиту.

Возникает вопрос, откуда появились эти "морские бомбы" под крылом МиГ-29 в Украине. Как считают обозреватели, есть вероятность, что Украина получает от Франции только навигационные комплекты AASM Hammer, а сами боевые блоки Mk 82 — местного производства. Если это так, то украинские силы устанавливают комплекты на собственные корпуса, адаптируя бомбы и усиливая дальнобойные возможности своей авиации.

Особенно интересно сравнение с боеприпасами на авианосцах ВМС Франции, таких как Charles de Gaulle, где палубная авиация также оснащается комплектами AASM Hammer. Однако французские военные менее строго придерживаются протоколов пожарной безопасности по сравнению с США: на большинстве фотографий с авианосца можно заметить, что бомбы редко покрыты термозащитным слоем, хотя на некоторых снимках можно увидеть боеприпасы с покрытием.

Скорее всего, комбинация с AASM Hammer предоставляет украинским Воздушным Силам гибкость в использовании стандартных бомб, превращая их в высокоточные средства поражения, что особенно ценно для ударов на больших дистанциях. Подобные адаптации дают Украине возможность эффективно модернизировать арсенал с минимальными затратами, увеличивая радиус действия и точность воздушных ударов.

Напомним, представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин 25 октября рассказал, что российские военные модернизировали управляемые авиабомбы (КАБ), что значительно увеличило их дальность. Теперь эти бомбы способны поражать цели на расстоянии более 30 километров