Россия модернизировала авиабомбы: в какие области они теперь долетают (видео)

По словам представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, модернизированные КАБы зафиксировали в Запорожье, Харькове и других крупных городах Украины. Новая дальность полета этих бомб ставит под угрозу крупные областные центры и населенные пункты.

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Российские военные модернизировали управляемые авиабомбы (КАБ), что значительно увеличило их дальность. Теперь эти бомбы способны поражать цели на расстоянии более 30 километров, включая такие густоноселенные районы, как центр Запорожья. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Военный добавил, что новые возможности бомб стали угрозой для украинских городов, ранее находившихся за пределами досягаемости.

По словам Волошина, российская армия начала применять улучшенные КАБы против Запорожья около месяца назад, и атаки достигли центральных районов города. Это свидетельствует о том, что противник внес изменения в конструкцию бомб, позволяя им покрывать более значительные расстояния.

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"Поэтому это говорит о том, что противник внес определенные изменения в конструкцию этих КАБов и они теперь долетают значительно дальше, чем было раньше", — рассказал Волошин.

Наряду с Запорожьем, модернизированные КАБы были зафиксированы в Харькове, Краматорске, Орехове и других населенных пунктах на линии боевого соприкосновения. Владислав Волошин отметил, что новая дальность этих бомб позволяет российским силам наносить удары по густонаселенным районам, создавая новые вызовы для украинской ПВО.

"Враг начал применять эти КАБы по Запорожью и другим городам, находящимся недалеко от линии боевого соприкосновения", — пояснил Волошин, подчеркнув, что новая дальность полета этих бомб ставит под угрозу крупные областные центры и населенные пункты. Силы обороны Украины фиксируют участившиеся случаи использования модернизированных авиабомб.

Напомним, в ночь на 9 октября украинские беспилотники атаковали Брянскую область России. В результате атаки на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ вблизи города Карачев началась детонация боеприпасов. На складе, в частности, кранились управляемые авиабомбы.

Ранее, 29 сентября, военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что Россия может модернизировать КАБы таким образом, чтобы увеличить дальность их полета до 150 километров, что поставит под угрозу Полтаву, Днепр и Одессу.