Мог ли украинский F-16 сбить российский Су-34, который сбрасывал КАБы: эксперт дал объяснение (видео)

Информацию о возможном уничтожении российского истребителя-бомбардировщика с F-16 также обнародовал ISW. Между прочим вражеский летчик Илья Туманов, который ведет канал Fighterbomber, уверяет, что катастрофа Су-34 никак не связана с действиями Украины.

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Истребитель F-16 ВСУ впервые мог сбить российский самолет Су-34, который сбрасывал управляемые авиационные бомбы на территорию Украины. Уничтожение бомбардировщика РФ лишит россиян определенных возможностей. В частности, они уже не смогут сбрасывать КАБы на то расстояние, на которое рассчитывали. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, учитывая возможности западного истребителя, он действительно мог "приземлить" самолет РФ, поскольку последний имеет ограниченные возможности самозащиты и обнаружения воздушных целей. Если у F-16 радар эффективно работает на расстоянии 150 км, то у Су-34 — 90 км.

"Это позволяет обнаружить Су-34 еще до того, как он сможет увидеть F-16, осуществить пуск и улететь в безопасное расстояние незамеченным. Поскольку Су-34 увидит ракету на расстоянии до 90 км, это усложнит возможность отклониться или выйти из зоны поражения", — пояснил Долинце.

Он предположил, что уничтожение российского самолета может повлиять на тактику применения РФ КАБов. таких видов вооружений.

"Теперь эти бомбы либо не будут долетать до линии фронта, либо максимально наносить удары исключительно по ней. Это повлияет на снижение их интенсивности", — пояснил Долинце.

Уничтожение российского Су-34

О том, что украинский F-16 сбил российский Су-34 12 октября, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на собственные источники. Впрочем, аналитики отметили, что не могут подтвердить это из других источников.

"Украинский истребитель F-16, вероятно, сбил российский истребитель Су-34, когда Су-34 сбрасывал планирующие бомбы ФАБ с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) на расстоянии около 50 километров от линии фронта", — говорится в сообщении.

Также аналитики сослались на российский источник, который подтвердил гибель экипажа Су-34, но заявил, что эта потеря не была связана с войной в Украине.

"Су-34 мог разбиться в результате технической неисправности или человеческой ошибки", — отметили в Институте.

Так, Z-блогер, летчик Вооруженных сил РФ Илья Туманов в своем телеграм-канале Fighterbomber заявил, что российский Су-34 никто не сбивал.

"Никто наш Су-34 не сбивал. Наши самолеты воюют, но далеко не всегда мы их теряем от огня противника или огня своих. В большинстве случаев техника (и экипажи) теряется из-за отказов, неправильных действий экипажа или потери ориентировки в пространстве. Иногда самолетам и вертолетам приходится атаковать и избегать ракет противника, ничего не видя кроме приборов, которые не всегда показывают правильную информацию. Есть еще куча разных факторов, которые могут привести к катастрофе самолета или вертолета", — написал он.

На момент публикации материала командование Украины не комментировало возможное уничтожение бомбардировщика Су-34 с F-16.

Напомним, что 5 октября в районе Часового Яра был сбит российский боевой самолет. Обломки вражеской машины упали на жилую застройку в Константиновке.