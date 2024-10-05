В Донецкой области сбили российский боевой самолет: подробности инцидента (видео)

Обломки сбитой машины рухнули на частные дома в Константиновке. Некоторые источники отмечают, что речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-34.

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Сегодня, 5 октября в районе Часового Яра Донецкой области был сбит российский боевой самолет. Как сообщил глава Константиновской ГВА Сергей Горбунов в комментарии "Суспільне", обломки вражеской машины упали на жилую застройку в Константиновке.

"Обломки также упали в частный сектор — повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", — добавил Горбунов.

Изначально мониторинговые группы сообщили, что речь идет о падении обломков штурмовика Су-25 ВКС РФ. При этом в сети опубликовали кадры воздушного боя на ближних дистанциях, где видно, что один из самолетов выпускает зенитную ракету, которая в считанные секунды поразила впереди летящую машину.

Некоторые российские источники сообщили, что штурмовик был сбит в результате дружественного огня. Иными словами, самолет якобы сбили россияне. Такие данные приводит и журналист Денис Казанский.

Между тем руководитель центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Андрей Коваленко утверждает, что в воздушном бою Силы обороны Украины сбили фронтовой бомбардировщик Су-34.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение, что на кадрах был первый сбитый российский разведывательно-ударный БПЛА С-70 "Охотник".

Офицер Армии обороны Израиля и редактор сайта Фокус также прокомментировал событие. По его словам, "так или иначе, кто-то сбил что-то российское", поскольку на обломках с земли можно отчетливо видеть красные звезды.

Отметим, что на момент публикации официальной информации от представителей Вооруженных сил Украины об уничтожении украинскими силами самолета ВКС РФ не поступало.

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Напомним, 7 июля пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщила, что украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25. Вражеская машина была уничтожена на Покровском направлении.