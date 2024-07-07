"Догорает в степях": в Донецкой области сбили штурмовик Су-25, — ОСГВ "Хортица"

Вражеский штурмовик "приземлили" зенитчики 110 ОМБр. Военные отметили, что этот Су-25 обстреливал украинские позиции.

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Воины-зенитчики сбили российский штурмовой самолет в Донецкой области. Об этом 7 июля заявила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса", — отметили в ОСГВ "Хортица".

Отмечается, что вражеский самолет сбили на Покровском направлении. В войске отметили, что ликвидированный Су-25 обстреливал позиции Сил обороны Украины.

На момент публикации материала информацию об уничтожении Су-25 в Донецкой области не прокомментировали в Воздушных силах или Генштабе ВСУ.

Пост пресс-службы ОСГВ "Хортица" от 7 июля Фото: Скриншот

Цена и характеристики Су-25

Как сообщал Фокус, Су-25 — это советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Его стоимость составляет 11 миллионов долларов.

Технические характеристики Су-25:

экипаж — 2 человека;

длина — 15,36 метра;

размах крыла — 14,36 метра;

высота — 5,2 метра;

площадь крыла — 30,1 метра квадратного.

Напомним, в The Economist 5 июля сообщили, что потери ВС РФ в полномасштабной войне могут достигать более 870 тысяч погибшими и ранеными. Отмечается, что количество погибших российских оккупантов пересекло новый рубикон.

Ночью на 7 июля дроны СБУ атаковали склад на территории РФ. Источники рассказали Фокусу, что в Воронежской области была "мощная детонация". На пораженном полевом складе хранились боеприпасы ВС РФ.