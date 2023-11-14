Уже восьмой за месяц: ВСУ сбили российский самолет Су-25 под Авдеевкой (карта)
Силы обороны "приземлили" очередную вражескую "птичку" стоимостью 11 миллионов долларов. Успешная кампания Украины по ликвидации российских Су-25 продолжается с начала активизации ВС РФ на Авдеевском направлении.
Украинские военные сбили очередной вражеский самолет Су-25 в районе Авдеевки в Донецкой области. Об этом со ссылкой на комментарий спикера Таврического направления Александра Штупуна сообщили 14 ноября в "РБК-Украина".
Он рассказал, что бойцам удалось уничтожить еще один российский штурмовик Су-25. Каким оружием был поражен самолет ВС РФ, пока неизвестно.
Спикер подчеркнул, что речь идет уже о восьмом уничтоженном Су-25 на Авдеевском направлении. Российские самолеты один за другим "обезвреживали" с 10 октября.
"Именно тогда РФ начала активные боевые действия и наступление на этом направлении", — подчеркнули в СМИ.
Штурмовик Су-25: что о нем известно
Су-25 — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет.
Его технические характеристики:
- экипаж — 2 человека;
- длина — 15,36 метра;
- размах крыла — 14,36 метра;
- высота — 5,2 метра;
- площадь крыла — 30,1 метра².
Стоимость Су-25 достигает 11 миллионов долларов.
ВСУ сбивают вражеские Су-25: что уже известно
В октябре Силы обороны в течение одной недели "приземлили" четыре российских штурмовика Су-25. Все они действовали на Таврическом направлении.
Впоследствии спикер Александр Шпутун заявил, что был уничтожен пятый самолет. Он подчеркнул, что все воздушные цели были ликвидированы в течение девяти дней.
Уже в конце октября стало известно, что защитникам Украины удалось сбить шестой штурмовик Су-25. Самолет "обезвредили" с помощью ПЗРК бойцы пограничного подразделения.
Седьмой Су-25 ликвидировали ВСУ. Об успешном поражении цели информировал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский 2 ноября.