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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Уже восьмой за месяц: ВСУ сбили российский самолет Су-25 под Авдеевкой (карта)

Су-25, Су 25, российский самолет, российский штурмовик
Фото: авиару.рф | Иллюстративное фото

Силы обороны "приземлили" очередную вражескую "птичку" стоимостью 11 миллионов долларов. Успешная кампания Украины по ликвидации российских Су-25 продолжается с начала активизации ВС РФ на Авдеевском направлении.

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Украинские военные сбили очередной вражеский самолет Су-25 в районе Авдеевки в Донецкой области. Об этом со ссылкой на комментарий спикера Таврического направления Александра Штупуна сообщили 14 ноября в "РБК-Украина".

Он рассказал, что бойцам удалось уничтожить еще один российский штурмовик Су-25. Каким оружием был поражен самолет ВС РФ, пока неизвестно.

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Авдеевка на карте боевых действий
Фото: Deep State

Спикер подчеркнул, что речь идет уже о восьмом уничтоженном Су-25 на Авдеевском направлении. Российские самолеты один за другим "обезвреживали" с 10 октября.

"Именно тогда РФ начала активные боевые действия и наступление на этом направлении", — подчеркнули в СМИ.

Штурмовик Су-25: что о нем известно

Су-25 — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет.

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Фото самолета Су-25
Фото: РБК

Его технические характеристики:

  • экипаж — 2 человека;
  • длина — 15,36 метра;
  • размах крыла — 14,36 метра;
  • высота — 5,2 метра;
  • площадь крыла — 30,1 метра².

Стоимость Су-25 достигает 11 миллионов долларов.

ВСУ сбивают вражеские Су-25: что уже известно

В октябре Силы обороны в течение одной недели "приземлили" четыре российских штурмовика Су-25. Все они действовали на Таврическом направлении.

Впоследствии спикер Александр Шпутун заявил, что был уничтожен пятый самолет. Он подчеркнул, что все воздушные цели были ликвидированы в течение девяти дней.

Уже в конце октября стало известно, что защитникам Украины удалось сбить шестой штурмовик Су-25. Самолет "обезвредили" с помощью ПЗРК бойцы пограничного подразделения.

Седьмой Су-25 ликвидировали ВСУ. Об успешном поражении цели информировал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский 2 ноября.