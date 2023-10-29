Пограничники сбили российский штурмовик СУ-25 возле Авдеевки, — ГПСУ

Военные пограничного подразделения сбили боевой самолет противника. По предварительной информации ГПСУ, это штурмовик СУ-25.

Related video

Бойцы подразделения Государственной пограничной службы, которые в составе Сил обороны Украины сдерживают атаки Вооруженных сил Российской Федерации на Авдеевском направлении, уничтожили самолет противника. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко 29 октября в комментарии"Украинской правде".

По словам спикера, расчет переносного ракетно-зенитного комплекса (ПЗРК) пограничного подразделения сбил боевой самолет противника неподалеку Авдеевки. По предварительной информации ГПСУ, это штурмовик СУ-25.

"Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель. Самолет противника задымился, начал терять высоту и исчез за горизонтом", — рассказал Демченко.

Ситуация на Авдеевском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 29 октября, на Авдеевском направлении Вооруженные силы Российской Федерации не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Керамика, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага. Всего за прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений. Россияне нанесли 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск.

Напомним, 29 октября сообщалось, что Россия усиливает атаки по территории Украины. По данным журналистов, Кремль надеется вернуть инициативу в свои руки до наступления зимы.