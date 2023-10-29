"Мы готовы": спикер Воздушных сил прокомментировал подготовку РФ к новым атакам (видео)

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат не исключает, что Российская Федерация может готовиться к новым массированным атакам по территории Украины. Он напомнил, что после многочисленных ракетных атак и атак БПЛА на столицу враг взял паузу

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Россия может готовиться к новым массированным обстрелам Украины. Но наша ПВО готова к вероятным атакам противника. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 29 октября в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что Воздушные силы ВСУ работают круглосуточно и реагируют на любые угрозы с воздуха.

"Мы не то, что готовимся — мы готовы. Потому что 24/7 — это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель", — заявил Юрий Игнат.

Спикер не исключает, что Российская Федерация может готовиться к новым массированным атакам по территории Украины. Он напомнил, что после многочисленных ракетных атак и атак БПЛА на столицу враг взял паузу, скорее всего для того, чтобы накопить ракеты.

"Были паузы у них, потому что не бесконечные боеприпасы, не бесконечные ракеты. Поэтому они прекрасно понимают и наносят такие одиночные удары. Вчера "Искандеры", сегодня Х-59", — отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил также прокомментировал информацию, что россияне используют модифицированные беспилотники.

"Россия будет пытаться, и делает это, расширять возможности собственных беспилотников. Это — очевидно. В России большая линейка БПЛА разных типов, и разных размеров. Как оперативно-тактического уровня, так и ударного типа "Форкпост" или "Орион". БПЛА "Ланцеты" они активно используют на фронте в большом количестве, донимают они наши войска. Россия будет делать дальше те шаги, имея уже, вроде бы, производство "Шахедов" на своей территории, будет их совершенствовать", — подчеркнул он.

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Напомним, 26 октября Юрий Игнат назвал причину значительных разрушений в Хмельницкой области. Представитель Воздушных сил отметил, что в некоторых местах противовоздушной обороне Украины достаточно трудно сбивать вражеские цели. Их обломки могут падать на жилую инфраструктуру.