"Всех профессионалов сбили": эксперт объяснил, почему РФ стала чаще терять истребители Су-25

В последнее время интенсивность полетов вражеской авиации значительно увеличилась, а сами пилоты чаще ошибаются и близко подходят к зоне поражения украинской системы ПВО.

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Украинским военным удалось сбить три Су-25 в Донецкой области за последнюю неделю. Стоимость одного из этих истребителей составляет около 11 миллионов долларов. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии медиа "24 Канал".

Учащение случаев поражения вражеской авиации можно объяснить, в частности, ростом числа вылетов оккупационных сил. Тем не менее, существуют и другие факторы, которые могут оказаться малоприятными для самих российских военных.

В последнее время интенсивность полетов российской авиации значительно увеличилась, примерно в 3-4 раза. Это увеличение связано в частности с активными военными операциями российских сил в направлениb Авдеевки и Луганска.

"Это, конечно, приводит к увеличению количества уничтоженной российской техники. Причем, летают желторотики (неопытные пилоты – ред.), которые плохо ориентируются в ситуации. Например, "выскакивают" за полосу безопасности", – отметил Роман Свитан.

То есть оккупанты слишком близко подходят к линии фронта. Уже там работают украинские военные из ЗРК или ПЗРК.

"Пожалуй, выпускников этого года посадили на Су-25 и такие результаты. А других летчиков уже нет. Профессионалов сбили еще в прошлом году", – заметил летчик-инструктор.

Такая тенденция очевидно играет Украине на руку. Фактически подобных истребителей уже не выпускают, поэтому их уничтожение для россиян является болезненной утратой.

Напомним, 15 октября бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский заявил, что военные ОСУВ "Таврия" сбили самолет СУ-25, уничтожили БМПТ "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек" в Донецкой области.

16 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские бойцы установили новый рекорд. Операторы дронов уничтожили 428 единиц российской техники за неделю. По его словам, на Авдеевском направлении ВС РФ потеряли 101 пушку, 88 бронированных машин и 75 танков.