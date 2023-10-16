Абсолютный рекорд. "Армия дронов" подорвала более 400 единиц техники РФ: каких именно

С помощью беспилотников "Армии дронов" в районе Авдеевки ВС РФ потеряли системы РЭБ и ПВО, артиллерию и реактивную систему залпового огня.

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Украинские военные установили рекорд: с помощью беспилотных летательных аппаратов только за одну неделю уничтожили 428 единиц российской техники. Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в понедельник, 16 октября.

Он уточнил, что украинские воины особенно эффективно применили беспилотники, отбивая масштабное наступление российских оккупантов на Авдеевку (Донецкая область). В результате ВС РФ потеряли 101 пушку, 88 бронированных машин, 75 танков и много другого оборудования.

"Абсолютный рекорд от "Армии дронов". Спасибо нашим героям, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов", — написал Михаил Федоров.

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75 танков;

88 боевых бронированных машин;

52 самоходные артиллерийские установки;

101 пушку;

2 системы противовоздушной обороны;

77 грузовиков;

30 единиц радиотехнического оборудования;

178 опорных пунктов;

13 складов БК;

206 бойцов ВС РФ;

2 миномета;

1 реактивную систему залпового огня.

Уничтоженная техника ВС РФ с 9 по 16 октября Фото: Telegram/Федоров

Напомним, 10 октября мы писали о том, что дроны ВСУ удачно поохотились на технику оккупантов. Беспилотники "Армии дронов" лишили оккупантов САУ, пушек, систем противовоздушной обороны и радиотехнического оборудования.

А во второй половине сентября стало известно о том, что дроны установили новый рекорд по уничтожению техники ВС РФ. Кроме пушек, в результате атаки украинских дронов российские военные не досчитались 41 танка, двух РСЗВ и 159 человек личного состава.