Стоимостью $11 млн каждый: ВСУ уничтожили три российских Су-25 на Донбассе, — командование

За сутки российские оккупанты потеряли 36 единиц военной техники, в том числе ББМ, артиллерийские системы, систему ПВО, самолет Су-25, БПЛА и специальную технику, рассказали в командовании.

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Вооруженные силы Украины уничтожили третий российский истребитель Су-25 за неделю. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский в своем Telegram.

"Воины ОСУВ "Таврия" в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25", — сказал Александр Тарнавский.

По его словам, общие потери противника составили 472 человека. Также было уничтожено 36 единиц военной техники врага, а именно:

четыре ББМ;

восемь артиллерийских систем;

средство противовоздушной обороны;

самолет Су-25;

13 беспилотных летательных аппаратов;

одна единица специальной техники;

Кроме этого, был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации.

Тарнавский отметил, что в течение воскресенья 15 ноября российские военные нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, провели 47 боевых столкновений и осуществили 906 артиллерийских обстрелов. Зато 1321 огневое задание выполнили подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток.

Добавим, что стоимость одного самолета Су-25 составляет $11 млн.

Напомним, 15 октября бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский заявил, что военные ОСУВ "Таврия" сбили самолет СУ-25, уничтожили БМПТ "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек" в Донецкой области.

16 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские бойцы установили новый рекорд. Операторы дронов уничтожили 428 единиц российской техники за неделю. По его словам, на Авдеевском направлении ВС РФ потеряли 101 пушку, 88 бронированных машин и 75 танков.