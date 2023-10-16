Вартістью $11 млн кожен: ЗСУ знищили три російські Су-25 на Донбасі, — командування

За добу російські окупанти втратили 36 одиниць військової техніки, зокрема ББМ, артилерійські системи, систему ППО, літак Су-25, БПЛА та спеціальну техніку, розповіли в командуванні.

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Збройні сили України знищили третій російський винищувач Су-25 за тиждень. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський у своєму Telegram.

"Воїни ОСУВ "Таврія" на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25", — сказав Олександр Тарнавський.

З його слів, загальні втрати противника склали 472 людини. Також було знищено 36 одиниць військової техніки ворога, а саме:

чотири ББМ;

вісім артилерійських систем;

засіб протиповітряної оборони;

літак Су-25;

13 безпілотних літальних апаратів;

одна одиниця спеціальної техніки;

Крім цього, було знищено склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації.

Тарнавський зазначив, що протягом неділі 15 листопада російські військові завдали два ракетних та 35 авіаційних ударів, провели 47 бойових зіткнень та здійснили 906 артилерійських обстрілів. Натомість 1321 вогневе завдання виконали підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби.

Додамо, що вартість одного літака Су-25 складає $11 млн.

Нагадаємо, 15 жовтня бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський заявив, що військові ОСУВ "Таврія" збили літак СУ-25, знищили БМПТ "Термінатор"та важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек" у Донецькій області.

16 жовтня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що українські бійці встановили новий рекорд. Оператори дронів знищили 428 одиниць російської техніки за тиждень. З його слів, на Авдіївському напрямку ЗС РФ втратили 101 гармату, 88 броньованих машин та 75 танків.