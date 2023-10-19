Пятый за 10 дней: оккупанты потеряли еще один Су-25 в Донецкой области

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александра Шпутуна, Вооруженным Силам удалось отразить три вражеских атаки на Донбассе.

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Российские силы пытаются захватить Авдеевку с использованием авиации, но их усилия не увенчались успехом. Только за последние 10 дней в Донецкой области оккупационные войска потеряли уже 5 истребителей Су-25. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Шпутун в эфире национального телемарафона.

По его словам, за минувшие сутки Вооруженным Силам удалось отразить три вражеских атаки. Также, спикер отметил, что украинские военные сбили еще один самолет Су-25.

"Сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Если считать, то это уже пятый самолет, сбитый на Донбассе за последние десять суток", – сообщил Шпутун.

Что известно про самолет Су-25

Су-25 ("Грач", изделие "Т-8", по кодификации НАТО: Frogfoot — "лягушачья лапа") — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет.

Технические характеристики

Экипаж: 2 человека;

Длина: 15,36 м (с ПВД);

Размах крыла: 14,36 м;

Высота: 5,2 м;

Площадь крыла: 30,1 м².

Стоимость самолета Су-25 составляет 11 млн долларов.

16 октября командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский сообщал о том, что воины ОСУВ "Таврия" в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25.

Всего в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" за сутки было уничтожено 288 оккупантов, а 3 из них попали в плен. Уничтожено 16 единиц военной техники ВС РФ. В частности, 5 ББМ, 4 артиллерийских системы, 3 БпЛА, 2 единицы автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага.

Напомним, что в Генштабе ВСУ озвучили потери российской авиации, после сообщений о ракетных ударах 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. Так, по данным командования, ВС РФ потеряли 6 вертолетов и 1 самолет, около 620 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что для атаки на аэродромы ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS.