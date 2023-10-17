Удар по ВС РФ в Луганске и Бердянске: Украина запустила 18 ракет ATACMS, — WP

Неназванный украинский чиновник подтвердил журналистам, что для ночных ударов по российским вертолетам Силы обороны использовали кассетные боеприпасы типа ATACMS. По его словам, защитники впервые применили эти ракеты.

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Для поражения российских вертолетов во временно оккупированных Луганске и Бердянске в ночь на 17 октября Силы обороны использовали предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS. Об этом в комментарии The Washington Post сообщил неназванный украинский военный чиновник.

По его данным, всего ночью было запущено 18 ракет типа ATACMS. Источник подтвердил, что это было первое применение американского ракетного комплекса.

"Версия, которой Украина поражала цели в Бердянске на побережье Азовского моря и на оккупированном востоке Луганской области, была вооружена кассетными бомбами, а не одной боеголовкой", — отметили в СМИ.

Со ссылкой на слова официального представителя США журналисты проинформировали, что Украина получила версию ATACMS с дальностью примерно 160 километров. Другие версии ракет могут поражать цели на расстоянии до 470 километров.

"Эти удары демонстрируют новую способность Украины поражать ключевые цели глубоко внутри контролируемой Россией территории, способность, которая может позволить ей нанести значительный ущерб российской технике и арсеналам и убить или ранить бойцов оккупационных российских войск далеко от линии фронта", — подчеркнули в издании.

Напомним, ночью на 17 октября Силы обороны нанесли удары по захваченным ВС РФ аэродромам в Бердянске и Луганске. По данным Сил специальных операций ВСУ, в результате атаки были уничтожены девять вражеских вертолетов. Также российские оккупанты потеряли технику, установку ПВО и склад боеприпасов.

Впоследствии в соцсетях появилось фото остатков ракеты, которая попала в аэродром в оккупированном Бердянске. Сообщалось, что на месте удара обнаружили кассетную часть М74 от ракеты ATACMS.

Позже OSINT-аналитики опубликовали снимок обломков ракеты в Бердянске. Они отметили, что аэродром был атакован MGM-140A ATACMS.