"Вопрос закрыт": OSINT-аналитики подтвердили использование ракеты ATACMS в Бердянске (фото)

Ракета, которой атаковали аэродром в Бердянске, 1996 года выпуска и является самой старой из возможных версий.

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Обломки ракеты, найденные в Бердянске после атаки на местный аэродром, который захватили оккупанты, принадлежат ракете ATACMS. Это подтверждают OSINT-аналитики в телеграм-канале Mortis Æterna / OSINT-война соловьиной.

"Вопрос окончательно закрыт. Обломки MGM-140A ATACMS в Бердянске", — говорится в сообщении.

В публикации также разместили фотографии, которые свидетельствуют, что обломки принадлежат ATACMS — твердотопливной тактической баллистической ракете класса земля — земля, которую производит американская компания Lockheed Martin. Ракета имеет дальность до 300 км.

"Условно говоря, это — самая старая из версий, но не самая старая из произведенных, приняли на эксплуатацию в 1991 году, эта — 1996 года, одна из самых "свежих" Block 1. Ракета имеет 10 лет гарантии, а дальше на свой страх и риск", — пишет Mortis Æterna / OSINT.

Напомним, что ВСУ 17 октября нанесли удар по военному объекту россиян с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Несмотря на то, что официальные источники не сообщали о поставках этих ракет, некоторое их количество было тайно отправлено в Украину.

Ранее сообщалось, что Фокус подробно описывал ситуацию на аэродроме в Бердянске и рассказывал о ракетах, которые могли быть использованы во время атаки. Это объясняет степень ущерба, нанесенного российской технике на авиабазе.