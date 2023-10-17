Удар по аэродрому в Бердянске: Украина тайно получила ракеты ATACMS, — WSJ

Ракеты были предоставлены для усиления атакующего потенциала Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления, отмечают журналисты.

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Украинские войска 17 октября нанесли удар по военному объекту россиян с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Несмотря на то, что официальные источники не сообщали о поставках этих ракет, некоторое их количество было тайно отправлено в Украину, пишут журналисты The Wall Street Journal.

"Небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено на Украину, где они повысят возможности Киева по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления", — пишут журналисты.

По некоторым данным, помимо ракет ATACMS украинские силы использовали и вариант GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Сообщалось минимум о трех попаданиях по объекту. При этом, как GLDSB, так и ATACMS запускают с наземных установок РСЗО М270 и HIMARS, а дальность действия обоих превышает 150 км.

По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ в момент нанесения ночного удара на аэродроме в Бердянске находилось около 20 вертолетов разных типов. Силы специальных операций утверждают, что в результате были уничтожены девять вертолетов разных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы.

Ранее Фокус подробно описывал ситуацию на аэродроме в Бердянске и рассказывал о ракетах, которые могли быть применены в ходе атаки. Сообщалось, что ракеты ATACMS с кассетной боевой частью особенно эффективны, так как содержат в себе от 300 до 900 суббоеприпасов. Это объясняет степень урона, нанесенного российской технике на авиабазе.