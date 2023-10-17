Storm Shadow или кассетные ATACMS. Какими ракетами ударили по аэродромам в Бердянске и Луганске

Удары ВСУ по аэродромам в Бердянске и Луганске называют одними из самых серьезных за все время большой войны. За одну ночь россияне могли лишиться до 40 единиц авиатехники. Военные эксперты допускают применение ракет ATACMS с кассетной частью, о доставке которых могли не отчитываться для усыпления бдительности врага.

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Российская армия лишилась нескольких вертолетов благодаря успешным ракетным ударам ВСУ по аэродромам возле Бердянска и Луганска. По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, на аэродроме в Бердянске стояло около 20 вертолетов, а в Луганске — до 16.

Генштаб ВСУ уточнил, что подразделения ракетных войск нанесли 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника. ВСУ поразили 2 вертолета, состав боеприпасов и артиллерийское средство россиян.

Жители Бердянска сообщали о мощных взрывах, детонации боеприпасов и провальной работе российской системы ПВО возле военных объектов. Российские военкоры пишут, что аэродром Бердянска якобы атаковали американскими ракетами ATACMS.

"Один из самых серьезных ударов за все время СВО. Если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике. Про то, что "надо делать выводы, чтобы такого больше не повторилось" писать бессмысленно. Такое будет повторяться пока идет война. Надо быть к этому готовым", — жалуются в милитари-пабликах.

Российский пилот, автор Telegram-канала Helicopterpilot тоже сообщил об ударе ракетами ATACMS. ВСУ якобы получили эти ракеты несколько месяцев назад, утверждает пропагандист.

Некоторые блогеры отмечают, что по аэродрому в Бердянске выпустили не менее 40 ракет, в том числе с кассетной составляющей.

Аэродром в Бердянске могли атаковать кассетными ATACMS М39

О возможном использовании ракет ATACMS во время атаки на аэродром в Бердянске говорит Фокусу полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Нанесли удар кассетным боеприпасом. Обычный боеприпас на такое расстояние не полетит, это под силу ATACMS М39 с кассетной боевой частью. Ракета накрывает площадь километр на километр, ведь вертолеты на аэродромах размещают на большом расстоянии друг от друга. Я думаю, это пробная партия ATACMS, ее уже используют. Схожий уровень поражения военной техники оккупантов был в районе Джанкоя", — прокомментировал он.

По неразорвавшейся боевой части, оперению и хвостовику, в ближайшее время доподлинно установят тип боеприпаса. Даже если стояла одна эскадрилья, в ее составе было 12 вертолетов, степень их повреждений крайне высокая, добавил Свитан.

"Говорить, что ракет нет и работать ими — это две большие разницы. Идет война и важно напустить туман. В пробной партии может быть от 10 до 50 ракет, ее поставляют, когда враг не знает об их работе", — заметил военный.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник допускает применение ракет ATACMS, но обращает внимание на важность официальной позиции командования ВСУ по этому поводу.

"Не увидев реальной картинки, не поймешь тип ракеты. Британская Storm Shadow могла выполнить такое же задание. Чтобы повлиять на ход боевых действий, таких атак должно быть десяток в сутки. Одна атака — минус два вертолета и боекомплект, прекрасно, но это штатная работа", — рассказал специалист.

У ВС РФ вертолетный парк насчитывал более 900 единиц с начала войны. По данным украинского Генштаба, на сегодня было уничтожено 317 российских вертолетов.

"Это [единичные атаки по аэродромам в Бердянске и Луганске] не переламывает ход полномасштабной войны. Возможно, это начало, но еще мало базиса для серьезного анализа", — подытожил Черник.

Как ракеты ATACMS могли попасть в Украину?

Вопрос поставок Украине ракет ATACMS поднимали давно. Американские журналисты 22 сентября отмечали, что президент США Джо Байден мог обещать во время встречи с Владимиром Зеленским отправить Киеву небольшое количество данных ракет.

Кроме этого, 9 октября в СМИ появились сведения о якобы одобрении Вашингтоном отправки ракет ATACMS Украине в начале осени, до встречи Байдена и Зеленского.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в общении с Фокусом подчеркнул, что о способе поражения вражеских вертолетов на аэродроме в Бердянске говорить пока рано.

"Поражение вражеской авиации, безусловно, крайне важно для нас. Если самолеты взлетают с дальних аэродромов, то для вертолетов надо быть ближе [к линии фронта]", — отметил Игнат.

Напомним, недавно в Бердянске слышали взрывы в полночь 8 сентября. Украинские партизаны, по данным мэр Мелитополя Ивана Федорова, провели спецоперацию по ликвидации "избирательного участка" в Бердянском муниципальном лицее.

РосСМИ ранее писали о вероятности применения ракет ATACMS на южном направлении. Среди потенциальных целей — аэродромы в Чаплинке, Стрелковом, в Джанкое, Гвардейском и другие.