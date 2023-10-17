Storm Shadow або касетні ATACMS. Якими ракетами вдарили по аеродромах у Бердянську та Луганську

Удари ЗСУ по аеродромах у Бердянську та Луганську називають одними з найсерйозніших за весь час великої війни. За одну ніч росіяни могли втратити до 40 одиниць авіатехніки. Військові експерти припускають застосування ракет ATACMS із касетною частиною, про доставку яких могли не звітувати задля приспання пильності ворога.

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Російська армія позбулася кількох вертольотів завдяки успішним ракетним ударам ЗСУ по аеродромах біля Бердянська і Луганська. За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, на аеродромі в Бердянську стояло близько 20 вертольотів, а в Луганську — до 16.

Генштаб ЗСУ уточнив, що підрозділи ракетних військ завдали 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння і техніки противника. ЗСУ вразили 2 вертольоти, склад боєприпасів і артилерійський засіб росіян.

Мешканці Бердянська повідомляли про потужні вибухи, детонацію боєприпасів і провальну роботу російської системи ППО біля військових об'єктів. Російські воєнкори пишуть, що аеродром Бердянська нібито атакували американськими ракетами ATACMS.

"Один із найсерйозніших ударів за весь час СВО. Якщо не найсерйозніший. Є втрати і в людях, і в техніці. Про те, що "треба робити висновки, щоб такого більше не повторилося" писати безглуздо. Таке повторюватиметься поки триває війна. Треба бути до цього готовим", — скаржаться в мілітарі-пабліках.

Російський пілот, автор Telegram-каналу Helicopterpilot теж повідомив про удар ракетами ATACMS. ЗСУ нібито отримали ці ракети кілька місяців тому, стверджує пропагандист.

Деякі блогери зазначають, що по аеродрому в Бердянську випустили щонайменше 40 ракет, зокрема з касетною складовою.

Аеродром у Бердянську могли атакувати касетними ATACMS М39

Про можливе використання ракет ATACMS під час атаки на аеродром у Бердянську говорить Фокусу полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Завдали удару касетним боєприпасом. Звичайний боєприпас на таку відстань не полетить, це під силу ATACMS М39 з касетною бойовою частиною. Ракета накриває площу кілометр на кілометр, адже вертольоти на аеродромах розміщують на великій відстані один від одного. Я думаю, це пробна партія ATACMS, її вже використовують. Схожий рівень ураження військової техніки окупантів був у районі Джанкоя", — прокоментував він.

За нерозірваною бойовою частиною, оперенням і хвостовиком, найближчим часом достеменно встановлять тип боєприпасу. Навіть якщо стояла одна ескадрилья, у її складі було 12 гелікоптерів, ступінь їхніх ушкоджень вкрай високий, додав Світан.

"Говорити, що ракет немає і працювати ними — це дві великі різниці. Йде війна і важливо напустити туман. У пробній партії може бути від 10 до 50 ракет, її постачають, коли ворог не знає про їхню роботу", — зауважив військовий.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник допускає застосування ракет ATACMS, але звертає увагу на важливість офіційної позиції командування ЗСУ з цього приводу.

"Не побачивши реальної картинки, не зрозумієш тип ракети. Британська Storm Shadow могла виконати таке ж завдання. Щоб вплинути на перебіг бойових дій, таких атак має бути десяток на добу. Одна атака — мінус два вертольоти і боєкомплект, прекрасно, але це штатна робота", — розповів фахівець.

У ЗС РФ вертолітний парк налічував понад 900 одиниць від початку війни. За даними українського Генштабу, на сьогодні було знищено 317 російських вертольотів.

"Це [поодинокі атаки по аеродромах у Бердянську та Луганську] не переламує хід повномасштабної війни. Можливо, це початок, але ще мало базису для серйозного аналізу", — підсумував Черник.

Як ракети ATACMS могли потрапити в Україну?

Питання постачання Україні ракет ATACMS порушували давно. Американські журналісти 22 вересня зазначали, що президент США Джо Байден міг обіцяти під час зустрічі з Володимиром Зеленським відправити Києву невелику кількість цих ракет.

Крім цього, 9 жовтня у ЗМІ з'явилися відомості про нібито схвалення Вашингтоном відправки ракет ATACMS Україні на початку осені, до зустрічі Байдена і Зеленського.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у спілкуванні з Фокусом наголосив, що про спосіб ураження ворожих вертольотів на аеродромі в Бердянську говорити поки зарано.

"Поразка ворожої авіації, безумовно, вкрай важлива для нас. Якщо літаки злітають з далеких аеродромів, то для гелікоптерів треба бути ближче [до лінії фронту]", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, нещодавно в Бердянську чули вибухи опівночі 8 вересня. Українські партизани, за даними мера Мелітополя Івана Федорова, провели спецоперацію з ліквідації "виборчої дільниці" в Бердянському муніципальному ліцеї.

РосЗМІ раніше писали про ймовірність застосування ракет ATACMS на південному напрямку. Серед потенційних цілей — аеродроми в Чаплинку, Стрілковому, у Джанкої, Гвардійському та інші.