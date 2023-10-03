РосЗМІ створили карту можливих ударів ракетами ATACMS, які хочуть передати Україні (фото)

Отримавши ракети ATACMS, потенційними цілями для ЗСУ, за даними росЗМІ, можуть стати військово-морські бази, аеродроми, позиційні райони ППО та залізничні вокзали в тимчасово окупованому Криму.

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У Пентагоні було оголошено про готовність передавання Україні далекобійних ракет ATACMS. За словами, росЗМІ, ймовірно, їх застосують у південному операційному районі. Про це повідомив The Insider.

Видання підготувало карту можливих цілей для касетних ракет ATACMS у районі, де вони, на їх думку, будуть застосовуватись.

Карта потенційних цілей для ударів ракетами ATACMS

За словами росЗМІ існує близько 14 потенційних цілей для застосування ЗСУ ракет ATACMS в тимчасово окупованому Криму.

Серед них аеродром в Чаплинці, Стрілковому, у Джанкої, Гвардійському, аеродром "Саки", "Кача", "Бельбек", а також Кіровський та Бердянський аеродроми.

Окрім того "під загрозою" й Севастопольська та Керчинська військово-морські бази. А також база в Феодосії.

Потенційними цілями для української армії, за даними видання, можуть стати позиційні райони ППО, наприклад в селі Котовське, та залізничні вузли.

Чекають на рішення Байдена: деталі

Сьогодні, 3 жовтня, помічник глави Пентагону із закупівель Дуглас Буш зазначив, що передавання зброї буде здійснено після ухвалення відповідного рішення президентом США Джо Байденом.

"Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити", — сказав Дуглас Буш.

Згідно із заявою чиновника, ракети ATACMS можна буде запускати з тих самих пускових установок, які Збройні Сили України вже використовують для запуску ракет із GPS-наведенням, і це буде можливо в партіях по шість ракет за один раз.

Виходячи зі сказаного Дугласом Бушем, слід зазначити, що відмінність полягає в тому, що з однієї пускової установки може бути випущена тільки одна ракета ATACMS. Проте, він стверджує, що модифікації для їхнього переобладнання не вимагають значних змін.

"Деякі кабелі, деяке програмне забезпечення — це не драматично. Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити", – запевнив помічник Ллойда Остіна.

Нагадаємо, що експерти розповіли Фокусу про переваги ATACMS для України. Повідомляється, що найперспективнішими напрямками застосування ATACMS є Бахмутський і Мелітопольський. Якщо говорити про Херсонський напрямок, то ЗСУ зможуть повністю перекрити забезпечення російського угруповання в районі Токмака.