Получив ракеты ATACMS, потенциальными целями для ВСУ, по данным росСМИ, могут стать военно-морские базы, аэродромы, позиционные районы ПВО и железнодорожные вокзалы во временно оккупированном Крыму.

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В Пентагоне было объявлено о готовности передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. По словам, росСМИ, вероятно, их применят в южном операционном районе. Об этом сообщил The Insider.

Издание подготовило карту возможных целей для кассетных ракет ATACMS в районе, где они, по их мнению, будут применяться.

Карта потенциальных целей для ударов ракетами ATACMS

По словам росСМИ существует около 14 потенциальных целей для применения ВСУ ракет ATACMS во временно оккупированном Крыму.

Среди них аэродром в Чаплинке, Стрелковом, в Джанкое, Гвардейском, аэродром "Саки", "Кача", "Бельбек", а также Кировский и Бердянский аэродромы.

Кроме того "под угрозой" и Севастопольская и Керченская военно-морские базы. А также база в Феодосии.

Потенциальными целями для украинской армии, по данным издания, могут стать позиционные районы ПВО, например в селе Котовское, и железнодорожные узлы.

Ждут решения Байдена: детали

Сегодня, 3 октября, помощник главы Пентагона по закупкам Дуглас Буш отметил, что передача оружия будет осуществлена после принятия соответствующего решения президентом США Джо Байденом.

"Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", — сказал Дуглас Буш.

Согласно заявлению чиновника, ракеты ATACMS можно будет запускать с тех же пусковых установок, которые Вооруженные Силы Украины уже используют для запуска ракет с GPS-наведением, и это будет возможно в партиях по шесть ракет за один раз.

Исходя из сказанного Дугласом Бушем, следует отметить, что отличие заключается в том, что из одной пусковой установки может быть выпущена только одна ракета ATACMS. Тем не менее, он утверждает, что модификации для их переоборудования не требуют значительных изменений.

"Некоторые кабели, некоторое программное обеспечение — это не драматично. Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", — заверил помощник Ллойда Остина.

Напомним, что эксперты рассказали Фокусу о преимуществах ATACMS для Украины. Сообщается, что самыми перспективными направлениями применения ATACMS являются Бахмутское и Мелитопольское. Если говорить о Херсонском направлении, то ВСУ смогут полностью перекрыть обеспечение российской группировки в районе Токмака.