Ждут решения Байдена: армия США готова оперативно передать Украине ракеты ATACMS

По словам помощника главы Пентагона по закупкам Дугласа Буша, вооруженные силы страны готовы предоставить Киеву часть своих ракет большой дальности, которые имеют кассетную боевую часть.

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В Пентагоне было объявлено о готовности передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Важно отметить, что передача оружия будет осуществлена после принятия соответствующего решения президентом США Джо Байденом. Об этом сказал помощник главы Пентагона по закупкам Дуглас Буш, передает Bloomberg.

"Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", – сказал Дуглас Буш.

Помощник главы Пентагона по вопросам закупок заявил о готовности армии США предоставить Украине часть своих ракет большой дальности ATACMS с кассетной боевой частью. Однако следует отметить, что данное решение о передаче будет подвергнуто одобрению президента Джо Байдена.

По словам Дугласа Буша:

армия США давно подготовлена к подобным сценариям и готова быстро реагировать на изменения в международной обстановке;

ракеты, которые могут США отправить, уже определены.

Согласно заявлению чиновника, ракеты ATACMS можно будет запускать из тех же пусковых установок, которые Вооруженные Силы Украины уже используют для запуска ракет с GPS-наведением, и это будет возможно в партиях по шесть ракет за один раз.

Исходя из сказанного Дугласом Бушем, следует отметить, что различие заключается в том, что из одной пусковой установки может быть выпущена только одна ракета ATACMS. Тем не менее, он утверждает, что модификации для их переоборудования не требуют значительных изменений.

"Некоторые кабели, некоторое программное обеспечение – это не драматично. Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", – заверил помощник Ллойда Остина.

Напомним, что эксперты рассказали Фокусу о преимуществах ATACMS для Украины. Сообщается, что наиболее перспективными направлениями применения ATACMS являются Бахмутское и Мелитопольское. Если говорить о Херсонском направлении, то ВСУ смогут полностью перекрыть обеспечение российской группировки в районе Токмака.