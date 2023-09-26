Огневой контроль по всей линии соприкосновения: эксперты рассказали о преимуществах ATACMS для Украины

Получение комплексов ATACMS позволит перекрыть обеспечение российских войск на юге Украины.

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Военный аналитик Петр Черник считает, что никто в публичном пространстве не назовет потенциальные цели для ATACMS, ведь это будет большая услуга врагу в передаче разведывательных данных. Об этом он рассказал в комментарии Фокусу.

По словам Черника, использование ATACMS будет зависеть от их комплектации: "Может быть, два варианта – фугасные или кассетные. Если речь идет о фугаснах, то лучшее их применение будет в уничтожении штабов и защищенных командных пунктов. Яркий пример такого применения – уничтожение штаба ЧФ РФ в Севастополе.

"В случае кассетной боевой части — будет применение по скоплению техники и живой силы противника. В любом случае спектр их применения широкий — склады горюче-смазочных материалов, склады артиллерийского боекомплекта, средства связи и управления, штабы. Чем дальше мы их сможем достать, тем лучше, чтобы враг не успевал подвозить боекомплект. Война до сих пор продолжает оставаться на 95 процентов войной артиллерии", — говорит эксперт.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, наиболее перспективными направлениями применения ATACMS являются Бахмутское и Мелитопольское направления. Если говорить о Херсонском направлении, то мы сможем полностью перекрыть обеспечение российской группировки в районе Токмака.

"Вспомните, что было, когда мы получили кассетные боеприпасы до 155 мм калибра. Было полное уничтожение вражеской живой силы и техники в зоне их применения. Здесь речь идет о HIMARS. Мы сможем взять всю полосу противостояния на оккупированных территориях. Это даст возможность уничтожать резервы врага", — объясняет он Фокусу.

Больше читайте в материале Фокуса "Ракеты ATACMS едут в Украину: российскую армию оставят без резервов на оккупированных территориях".