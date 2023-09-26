Вогневий контроль по всій лінії зіткнення: експерти розповіли про переваги ATACMS для України

Отримання ракет ATACMS дасть змогу перекрити забезпечення російських військ на півдні України.

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Військовий аналітик Петро Черник вважає, що ніхто в публічному просторі не назве потенційні цілі для ATACMS, адже це буде великою послугою ворогу в передачі розвідувальних даних. Про це він розповів у коментарі Фокусу.

За словами Черника, використання ATACMS буде залежати від їх комплектації: "Може бути два варіанти – фугасні або касетні. Якщо мова йде про фугасні, то найкраще їхнє застосування буде в знищенні штабів та захищених командних пунктів. Яскравий приклад такого застосування – знищення штабу ЧФ РФ в Севастополі".

"В разі касетної бойової частини – буде застосування по скупченню техніки та живої сили противника. В будь-якому разі, спектр їхнього застосування широкий – склади паливно-мастильних матеріалів, склади артилерійського боєкомплекту, засоби звʼязку та управління, штаби. Чим далі ми їх зможемо дістати, тим краще, щоб ворог не встигав підвозити боєкомплект. Війна досі продовжує залишатися на 95 відсотків війною артилерії", — говорить експерт.

На думку військового експерта Олега Жданова, найбільш перспективними напрямками застосування ATACMS є Бахмутський та Мелітопольський напрямки. Якщо говорити про Херсонський напрямок, то ми зможемо повністю перекрити забезпечення російського угрупування в районі Токмака.

"Згадайте, що було, коли ми отримали касетні боєприпаси до 155 мм калібру. Було повне знищення ворожої живої сили та техніки в зоні їхнього застосування. Тут мова йде про HIMARS. Ми зможемо взяти всю смугу протистояння на окупованих територіях. Це дасть можливість знищувати резерви ворога", — пояснює він Фокусу.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Ракети ATACMS їдуть до України: російську армію залишать без резервів на окупованих територіях".