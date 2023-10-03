Чекають рішення Байдена: армія США готова оперативно передати Україні ракети ATACMS

За словами помічника глави Пентагону із закупівель Дугласа Буша, збройні сили країни готові надати Києву частину своїх ракет великої дальності, які мають касетну бойову частину.

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У Пентагоні було оголошено про готовність передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Важливо зазначити, що передача зброї буде здійснена після ухвалення відповідного рішення президентом США Джо Байденом. Про це сказав помічник глави Пентагону із закупівель Дуглас Буш, передає Bloomberg.

"Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити", — сказав Дуглас Буш.

Помічник глави Пентагону з питань закупівель заявив про готовність армії США надати Україні частину своїх ракет великої дальності ATACMS із касетною бойовою частиною. Однак слід зазначити, що дане рішення про передачу буде піддано схваленню президента Джо Байдена.

За словами Дугласа Буша:

армія США давно підготовлена до подібних сценаріїв і готова швидко реагувати на зміни в міжнародній обстановці;

ракети, які можуть США відправити, вже визначені.

Згідно із заявою чиновника, ракети ATACMS можна буде запускати з тих самих пускових установок, які Збройні Сили України вже використовують для запуску ракет із GPS-наведенням, і це буде можливо в партіях по шість ракет за один раз.

Виходячи зі сказаного Дугласом Бушем, слід зазначити, що відмінність полягає в тому, що з однієї пускової установки може бути випущена тільки одна ракета ATACMS. Проте, він стверджує, що модифікації для їх переобладнання не вимагають значних змін.

"Деякі кабелі, деяке програмне забезпечення — це не драматично. Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити", — запевнив помічник Ллойда Остіна.

Нагадаємо, що експерти розповіли Фокусу про переваги ATACMS для України. Повідомляється, що найперспективнішими напрямками застосування ATACMS є Бахмутський і Мелітопольський. Якщо говорити про Херсонський напрямок, то ЗСУ зможуть повністю перекрити забезпечення російського угруповання в районі Токмака.