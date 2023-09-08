Охорона ФСБ не допомогла: партизани підірвали "виборчу дільницю" росіян у Бердянську (фото)

Окупаційна влада облаштувала "виборчу дільницю" у центрі Бердянська. Однак "голосування" там навряд чи проведуть завдяки диверсіям партизанів, які здійснили два вибухи з інтервалом в 30 хвилин.

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Законний міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про вибухи, які пролунали в окупованому Бердянську Запорізької області. При цьому зазначив, що це — спецоперація українських партизанів. Між тим 5 вересня партизани "потурбували" окупантів на Донбасі: підпалили військову техніку, яку ЗС РФ ховали під Маріуполем. Деякі деталі диверсії у Бердянську розміщені у Telegram-каналі Федорова.

Зі слів мера, вибухи пролунали опівночі 8 вересня. Місце вибухів — "виборча дільниця", облаштована представниками російської влади у Бердянському муніципальному ліцеї. На території "дільниці" у момент вибуху перебували російські військові, які її намагались охороняти. Усі охоронці залишились під завалами: "Не встигли допомогти", — пояснив мер.

Також Федоров нагадав, що вибухи — це "дзвіночки", які почали лунати для представників влади РФ на окупованих територіях. Зокрема, перелічив, де ще лунали такі "дзвіночки": Нова Каховка, Кам'янка-Дністровська, Василівський район.

У місцевому пабліку "Бердянськ сьогодні" підтверджують, що на території ліцею за адресою вул. Чехова, 65, дійсно відбувся інцидент: почалась пожежа. Також вказано, коли саме стались вибухи — о 23:30 та опівночі. Російські окупанти оточили місце НП і намагаються приховати, що сталось щось небезпечне, стверджується у дописі. "Серед загарбників є втрати", — пишуть автори.

Місце вибуху в Бердянську 8 вересня 2023 Фото: Google maps

Є пояснення, чому вибухи пролунали з певним часовим інтервалом. Після першого підриву на територію ліцею прибули працівники ФСБ, поліцейські-зрадники, військові ЗС РФ. Другий підрив, як сподіваються, відчутно прорідив їхні ряди.

Зазначимо, у Telegram-каналі представника російської влади Євгена Балицького немає підтвердження інформації про вибухи. Натомість близько сьомої ранку він опублікував відео, в якому запрошував усіх на "виборчі дільниці".

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Зазначимо, на окупованих територіях Запорізької області час від часу стають інциденти, неприємні для російської окупаційної влади. Наприклад, 7 вересня було неспокійно в Енергодарі неподалік від Запорізької АЕС. Місцеві жителі повідомили про мінімум три безпілотники, один з яких долетів до будівлі адміністрації, а другий — врізався в будинок.

Крім того, ГУР Міноборони України показали кадри польоту дрона з вибухівкою, який потурбував російських силовиків в Енергодарі. На відео видно, як пристрій безперешкодно дістався до вікна кабінету, де радились окупанти.

Нагадуємо, ЗС РФ вдень 8 вересня вдарили по Кривому Рогу: підтверджено, що росіяни цілились в адміністративну будівлю, є один загиблий. Між тим 6 вересня відбувся удар по центру Костянтинівки на Донеччині: снаряд влучив посеред базару, загинуло 16 осіб.