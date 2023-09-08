Охрана ФСБ не помогла: партизаны взорвали "избирательный участок" россиян в Бердянске (фото)

Оккупационные власти обустроили "избирательный участок" в центре Бердянска. Однако "голосование" там вряд ли проведут благодаря диверсиям партизан, которые совершили два взрыва с интервалом в 30 минут.

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Законный городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал о взрывах, которые прогремели в оккупированном Бердянске Запорожской области. При этом отметил, что это — спецоперация украинских партизан. Между тем 5 сентября партизаны "побеспокоили" оккупантов на Донбассе: подожгли военную технику, которую ВС РФ прятали под Мариуполем. Некоторые детали диверсии в Бердянске размещены в Telegram-канале Федорова.

По словам мэра, взрывы прогремели в полночь 8 сентября. Место взрывов — "избирательный участок", обустроенный представителями российской власти в Бердянском муниципальном лицее. На территории "участка" в момент взрыва находились российские военные, которые его пытались охранять. Все охранники остались под завалами: "Не успели помочь", — пояснил мэр.

Также Федоров напомнил, что взрывы — это "звоночки", которые начали раздаваться для представителей власти РФ на оккупированных территориях. В частности, перечислил, где еще звучали такие "звоночки": Новая Каховка, Каменка-Днестровская, Васильевский район.

В местном паблике "Бердянск сегодня" подтверждают, что на территории лицея по адресу ул. Чехова, 65, действительно произошел инцидент: начался пожар. Также указано, когда именно произошли взрывы — в 23:30 и в полночь. Российские оккупанты окружили место ЧП и пытаются скрыть, что произошло что-то опасное, утверждается в заметке. "Среди захватчиков есть потери", — пишут авторы.

Место взрыва в Бердянске 8 сентября 2023 года Фото: Google maps

Есть объяснение, почему взрывы прогремели с определенным временным интервалом. После первого подрыва на территорию лицея прибыли сотрудники ФСБ, полицейские-предатели, военные ВС РФ. Второй подрыв, как надеются, ощутимо проредил их ряды.

Отметим, в Telegram-канале представителя российской власти Евгения Балицкого нет подтверждения информации о взрывах. Зато около семи утра он опубликовал видео, в котором приглашал всех на "избирательные участки".

Война РФ против Украины: детали

Отметим, на оккупированных территориях Запорожской области время от времени происходят инциденты, неприятные для российской оккупационной власти. Например, 7 сентября было неспокойно в Энергодаре неподалеку от Запорожской АЭС. Местные жители сообщили о минимум трех беспилотниках, один из которых долетел до здания администрации, а второй — врезался в дом.

Кроме того, ГУР Минобороны Украины показали кадры полета дрона со взрывчаткой, который побеспокоил российских силовиков в Энергодаре. На видео видно, как устройство беспрепятственно добралось до окна кабинета, где совещались оккупанты.

Напоминаем, ВС РФ днем 8 сентября ударили по Кривому Рогу: подтверждено, что россияне целились в административное здание, есть один погибший. Между тем 6 сентября состоялся удар по центру Константиновки Донецкой области: снаряд взорвался посреди базара, погибли 16 человек.