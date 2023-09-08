ВС РФ ударили по Кривому Рогу: разрушено здание полиции, есть погибший и пострадавшие (фото)

На месте прилета достают людей из-под завалов и тушат пожар. По данным МВД, в результате ракетной атаки пострадали здание полиции и жилые дома.

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Утром 8 сентября в Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент Фокуса.

Журналист передал, что в городе поднимается в небо столб дыма.

Впоследствии прилет подтвердил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ракета попала в админздание. Предварительно, один погибший и девять пострадавших. Троих достали из-под завалов", — написал он.

Также руководитель ОВА проинформировал, что в результате удара загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв.м.

"Гореть болотным в аду за горе, которым они засеяли Украину! Не простим", — заявил Лысак.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что в результате прилета в Кривом Роге разрушено админздание полиции.

"В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. Шесть сотрудников получили травмы различной степени тяжести", — передал он.

Глава МВД подтвердил, что на месте удара тушат пожар на площади 200 кв.м.

"Кроме того, пострадали еще размещенные рядом жилые дома. Полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы", — добавил Клименко.

Фото: Игор Клименко/Telegram Фото: Игор Клименко/Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram

Позже министр написал, что получил уточненную информацию. Известно уже о 25 травмированных в Кривом Роге в результате обстрела ВС РФ.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия атаковала украинские города из различных видов вооружения. Оккупанты запускали с двух направлений ракеты и дроны-камикадзе. Взрывы прогремели в Одесской и Сумской областях.

Утром в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что уничтожили 16 дронов типа Shahed-136/131 из запущенных 20. Сообщается, что в Сумах в результате ракетного удара по частному сектору разрушен дом.