"Попал в дом": оккупанты обвинили Украину в атаке БПЛА на Энергодар

Местные жители утверждают, что один из беспилотников едва не долетел до оккупационной администрации РФ, которая расположена в центре населенного пункта.

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Руководитель оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Энергодаре состоялась атака беспилотников. Между тем в конце августа ему пришлось вынужденно подтвердить удар дрона по помещению, где проходило совещание силовиков. ГУР Минобороны опубликовал видео, на котором видно момент подлета и удара. О деталях сегодняшней ситуации Балицкий рассказал в Telegram-канале.

Сообщение об атаке беспилотников появилось в сети около 10:00 7 сентября. В атаке приняли участие несколько беспилотников, один из которых якобы повредил 14-этажный дом. Пострадавших, по словам Балицкого, нет.

В одном из местных пабликов уточнили, что беспилотники заметили с 7:20 до 7:50. Также перечислили районы, над которыми они пролетали: улица Строителей, городской парк, местность неподалеку от оккупационной городской администрации.

Отметим, законный городской голова Энергодара Дмитрий Орлов не подтвердил ситуацию, о которой заявил представитель оккупантов. Крайнее его сообщение касается годовщины создания военной разведки Украины. Аналогично, о событии ни слова не пишут на интернет-ресурсах ГУР Минобороны.

Расстояние от оккупированного Энергодара до подконтрольной территории Украины — около 10 км. При этом в отчетах Генштаба ВСУ указывается, что враг ежедневно наносит удары по населенным пунктам на линии фронта в Запорожской области: например, в течение 6 августа обстрелял из артиллерии 15 сел и городков. Также россияне обстреливают Никопольскую громаду, расположенную на правом берегу Днепра.

Ситуация в Энергодаре по состоянию на 7 сентября 2023 года Фото: DeepState

Война РФ против Украины: детали

В крайней аналитической записке Института изучения войны говорится о двух участках на линии фронта, на которых ВСУ имеют успехи. В частности, удалось прорвать линию фортификаций ВС РФ к югу от Роботино: Силы обороны — на полдороге к Новопрокоповке. Также есть успехи к югу от Бахмута: аналитики утверждают, что освобождена половина Клищеевки.

Между тем накануне, 6 сентября, Киев посетил Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Политик подтвердил успешное продвижение ВСУ и заверил, что Украина и дальше будет получать поддержку от американского правительства.

Напоминаем, Минобороны Украины подтвердило успех Сил обороны на двух направлениях — Мелитопольском и Бахмутском. Между тем ВС РФ прилагают усилия, чтобы остановить прорыв ВСУ. В частности, бросили под Бахмут новейшие образцы техники — танки Т-90М "Прорыв".