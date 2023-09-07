ВСУ значительно продвинулись под Мелитополем, есть успехи возле Бахмута, — Генштаб (карты)

По данным командования, в районе населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области россияне были вынуждены оставить свои боевые позиции.

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Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают успешное продвижение на Мелитопольском направлении и выбивают российских оккупантов с ранее занятых позиций. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в ежедневной сводке 7 сентября.

По его словам, в основном успехи на юге зафиксированы в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Все это свидетельствует о том, что активное контрнаступление продолжается.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В ходе ведения наступательной операции на Мелитопольском направлении силы обороны имели успех в районах южнее Работино и западнее Вербового, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Активно проходят дни и на Бахмутском направлении. Там Силы обороны ведут наступательные действия и закрепляются на "достигнутых рубежах". В то же время украинские защитники сдерживают наступление ВС РФ на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Работы предстоит еще много.

Отдельное внимание спикер Генштаба уделил оккупированным территориям. К примеру, в Новой Каховке Херсонской области российские захватчики вырезают и вывозят на территорию Российской Федерации все оборудование Новокаховского электромеханического завода.

"Часто так делают, когда готовятся бежать", — заявил Андрей Ковалев.

Ситуация на фронте: сводка Генштаба

Бахмутское направление. Российские оккупанты пытались атаковать украинских военных возле Орехово-Василовки Донецкой области. Также наносились авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещиевки, Пивничного Донецкой области.

"Вместе с тем, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

В Генштабе поделились подробностями продвижения ВСУ на фронте Фото: DeepStateMAP

На Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ также отбивают атаки, несмотря на постоянные попытки противника пойти на штурм.

В Генштабе поделились подробностями продвижения ВСУ на фронте Фото: DeepStateMAP В Генштабе поделились подробностями продвижения ВСУ на фронте Фото: DeepStateMAP

Запорожское направление. ВС РФ нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Малая Токмачка и Работино. Еще 15 населенных пунктов было обстреляно из артиллерии.

В Генштабе поделились подробностями продвижения ВСУ на фронте Фото: DeepStateMAP

Херсонское направление. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Ольговки. Артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы рядом с населенными пунктами Змиевка, Антоновка и непосредственно город Херсон.

В Генштабе поделились подробностями продвижения ВСУ на фронте Фото: DeepStateMAP

Напомним, 5 сентября замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ прорвали первые рубежи обороны ВС РФ по большинству направлений. Россияне смогли построить несколько линий обороны в Запорожской области. Однако ВСУ постепенно эти укрепления пробивают.