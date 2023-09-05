ВСУ прорвали первые рубежи обороны ВС РФ по большинству направлений, — Маляр (видео)

По словам замминистра обороны Анны Маляр, ВС РФ смогли построить несколько линий обороны в Запорожской области. Однако ВСУ постепенно эти укрепления пробивают.

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Украинские войска в рамках контрнаступления смогли прорвать первую линию обороны ВС РФ по всем направлениям. Об этом 5 сентября сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в интервью "24 каналу".

По ее словам, ВС РФ смогли построить несколько линий обороны в Запорожской области. Однако ВСУ постепенно эти укрепления пробивают. Главное направление контрнаступления Сил обороны Украины – юге, а оккупанты пытаются наступать на востоке.

Маляр заявил, что на южном направлении каждый день идет серьезная динамика.

"Надо понимать, что продвинуться быстро там нельзя. Это не такое движение, что все сели в авто и поехали вперед. Продолжается очень сложная работа наших войск", – сказала замминистра.

Маляр заявила, что сейчас известно, что россияне имеют 3 линии обороны на юге. Украинским военным приходится преодолевать большое количество "неприятных сюрпризов". Так, ВС РФ заминировали множество мест в три слоя. В таких случаях продвигаться быстро практически невозможно.

"По большинству участков, где наши военные наступали, уже удалось преодолеть первую линию обороны. Наши военные воюют, как могут в таких условиях", — сказа Маляр.

По ее словам, у оккупантов есть преимущество в воздухе, а также в личном составе и количестве оружия.

Анна Маляр о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что бойцы ВСУ с тяжелыми боями продвигаются в районе Клещиевки. Спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что всего произошло 12 боестолкновений, во время которых противник потерял 260 бойцов и два десятка военной техники.

Также сообщалось, что ударные дроны уничтожили российскую гаубицу Д-30. Артиллерийскую систему, с помощью которой ВС РФ могли атаковать позиции украинских защитников, сначала заметили аэроразведчики, а потом атаковали с помощью специальных беспилотников.