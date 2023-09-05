Ударные дроны уничтожили российскую гаубицу Д-30: чем она досаждала ВСУ (видео)
Артиллерийскую систему, с помощью которой ВС РФ могли атаковать позиции украинских защитников, сначала заметили аэроразведчики, а потом атаковали с помощью специальных беспилотников.
Операторы Сил специальных операций в зоне боевых действий с помощью беспилотников нейтрализовали российскую гаубицу Д-30. Соответсвующее видео разместили на странице Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в Facebook во вторник, 5 сентября.
"Во время проведения аэроразведки, операторами ССО были обнаружены позиции вражеской артиллерии. В результате использования ударных БПАК, цель успешно уничтожена", — говорится в сообщении.
Сначала военные во время аэроразведки заметили технику противника возле небольшого уже поврежденного обстрелами здания. После этого было решено уничтожить гаубицы с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса. Сначала бойцы ССО подготовили для беспилотника аккумулятор, потом БПАК привезли на позицию, с которой атаковать техническое оснащение противника было удобнее всего. В беспилотник вставили аккумулятор и подготовили его к старту. Уже ночью, когда стемнело, операторы запустили БПЛА к позиции противника, где он и поразил гаубицу, которую сразу после удара охватил огонь.
Технические характеристики гаубицы Д-30
- калибр — 122 мм;
- начальная скорость — от 276 до 740 м/с в зависимости от типа снарядов;
- дальность стрельбы — 15,4 км;
- длина ствола — 4,66 м;
- длина гаубицы в походном положении — 5,4 м;
- скорострельность гаубицы — 6—8 выстр/мин;
- время перевода из походного положения в боевое — 1,5—2,5 мин;
- наибольшая скорость транспортировки — 60 км/ч.
Д-30 — это советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение ВС Союза ССР 12 мая 1960 года. Предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника и огневых средств пехоты, разрушения деревоземляных огневых точек, проделывания проходов в минных полях. С помощью этой техники ВС РФ также борются с артиллерией, мотомеханизированными средствами и танками ВСУ.
Напомним, в конце августа артиллерийская бригада "Запорізька Січ" благодаря подразделению Shadow уничтожила гаубицу Д-30. Российские оккупанты пытались спрятать пушку среди густой растительности, однако остались без нее.
А в середине этого же месяца батальон К-2 уничтожил гаубицу Д-30 и КамАЗ в промышленной зоне в Донецкой области. Артиллеристы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожили технику, которую враг пытался тщательно спрятать.