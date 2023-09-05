ЗСУ прорвали перші рубежі оборони ЗС РФ за більшістю напрямків, — Маляр (відео)

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗС РФ змогли побудувати кілька ліній оборони в Запорізькій області. Однак ЗСУ поступово ці укріплення пробивають.

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Українські війська в межах контрнаступу змогли прорвати першу лінію оборони ЗС РФ на всіх напрямках. Про це 5 вересня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю "24 каналу".

За її словами, ЗС РФ змогли побудувати кілька ліній оборони в Запорізькій області. Однак ЗСУ поступово ці укріплення пробивають. Головний напрямок контрнаступу Сил оборони України — південь, а окупанти намагаються наступати на сході.

Маляр заявив, що на південному напрямку щодня йде серйозна динаміка.

"Треба розуміти, що просунутися швидко там не можна. Це не такий рух, що всі сіли в авто і поїхали вперед. Триває дуже складна робота наших військ", — сказала заступник міністра.

Маляр заявила, що наразі відомо, що росіяни мають 3 лінії оборони на півдні. Українським військовим доводиться долати велику кількість "неприємних сюрпризів". Так, ЗС РФ замінували безліч місць у три шари. У таких випадках просуватися швидко практично неможливо.

"На більшості ділянок, де наші військові наступали, вже вдалося подолати першу лінію оборони. Наші військові воюють, як можуть у таких умовах", — сказав Маляр.

За її словами, в окупантів є перевага в повітрі, а також в особовому складі та кількості зброї.

Ганна Маляр про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що бійці ЗСУ з важкими боями просуваються в районі Кліщіївки. Речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що загалом відбулося 12 бойових зіткнень, під час яких противник втратив 260 бійців і два десятки військової техніки.

Також повідомлялося, що ударні дрони знищили російську гаубицю Д-30. Артилерійську систему, за допомогою якої ЗС РФ могли атакувати позиції українських захисників, спочатку помітили аеророзвідники, а потім атакували за допомогою спеціальних безпілотників.