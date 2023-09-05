Бои под Бахмутом: бойцы ВСУ с тяжелыми боями продвигаются в районе Клещиевки (карта)

Спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что всего произошло 12 боестолкновений, во время которых противник потерял 260 бойцов и два десятка военной техники.

Related video

На флангах под Бахмутом Силы обороны ведут тяжелые бои с российскими захватчиками. В районе населенного пункта Клещиевка украинские бойцы сумели продвинуться и закрепиться на достигнутых рубежах. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

"Наши защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клищеевки Донецкой области", — говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВС Украины Илья Евлаш отметил, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые и динамичные бои в ходе которых украинские бойцы наносят достаточно существенные потери противнику. Всего произошло 12 боестолкновений.

По его словам бойцы Сил обороны уничтожили:

260 российских солдат

два танка;

одну боевую бронированную машину;

три БМП, миномет "Тюльпан" калибра 240 мм;

одну 203-мм САУ "Пион";

три артиллерийских установки "Мста-Б";

одну РСЗО БМ-21 "Град";

две установки "Акация";

две установки "Гиацинт";

две пушки "Д-20" и четыре "Д-30".

Кроме того были уничтожены: один пункт управления БПЛА, два склада с боеприпасами, одну РЛС "Рысь", три БПЛА типа "Zala", один "Орлан-10" и один автомобиль.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Источник: deepstatemap

Со своей стороны ВС РФ совершили 600 обстрелов из различных видов артиллерии, а российская авиация два раза нанесла удар по позициям украинских защитников. Кроме того в Донецкой области за минувшие сутки под обстрелом оказались 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Богдановка, Нью-Йорк и другие.

Напомним, как заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр Силы обороны продолжают вести контрнаступательные действия южнее Бахмута Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои. По ее словам определенных успехов бойцы ВСУ достигли в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки.