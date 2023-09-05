Бои под Бахмутом: бойцы ВСУ с тяжелыми боями продвигаются в районе Клещиевки (карта)
Спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что всего произошло 12 боестолкновений, во время которых противник потерял 260 бойцов и два десятка военной техники.
На флангах под Бахмутом Силы обороны ведут тяжелые бои с российскими захватчиками. В районе населенного пункта Клещиевка украинские бойцы сумели продвинуться и закрепиться на достигнутых рубежах. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.
"Наши защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клищеевки Донецкой области", — говорится в сообщении.
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВС Украины Илья Евлаш отметил, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые и динамичные бои в ходе которых украинские бойцы наносят достаточно существенные потери противнику. Всего произошло 12 боестолкновений.
По его словам бойцы Сил обороны уничтожили:
- 260 российских солдат
- два танка;
- одну боевую бронированную машину;
- три БМП, миномет "Тюльпан" калибра 240 мм;
- одну 203-мм САУ "Пион";
- три артиллерийских установки "Мста-Б";
- одну РСЗО БМ-21 "Град";
- две установки "Акация";
- две установки "Гиацинт";
- две пушки "Д-20" и четыре "Д-30".
Кроме того были уничтожены: один пункт управления БПЛА, два склада с боеприпасами, одну РЛС "Рысь", три БПЛА типа "Zala", один "Орлан-10" и один автомобиль.
Со своей стороны ВС РФ совершили 600 обстрелов из различных видов артиллерии, а российская авиация два раза нанесла удар по позициям украинских защитников. Кроме того в Донецкой области за минувшие сутки под обстрелом оказались 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Богдановка, Нью-Йорк и другие.
Напомним, как заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр Силы обороны продолжают вести контрнаступательные действия южнее Бахмута Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои. По ее словам определенных успехов бойцы ВСУ достигли в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки.