Пылает под Ялтой: партизаны из Мариуполя показали диверсии против ВС РФ (фото)

Украинские партизаны подожгли кустарники, где россияне прятали военную технику. Информация о возможных потерях захватчиков не уточняется.

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Партизанское сообщество "Мариуполь. Сопротивление" продолжает тревожить оккупантов в Донецкой области. В частности, проукраински настроенные граждане совершают диверсии и различными способами напоминают россиянам, что они здесь лишние. В течение лета удалось обезвредить около двух десятков оккупантов: их травили, топили, наводили артиллерию. Кроме таких кардинальных мер, предпринимают и другие — не такие смертельные, но не менее чувствительные. О методах воздействия на оккупантов партизаны рассказали в сообщениях в Telegram-канале сообщества.

В течение последних двух суток проукраинские граждане устроили пожар и нарисовали угрожающее граффити, о чем свидетельствуют фото и видео в паблике сообщества. В частности, вечером 4 сентября было опубликовано видео, на котором видно широкую полосу пламени. В подписи указано, что это "Ялта. Горит лиман". Также добавили пояснение-хештег: "огненное сопротивление в действии".

В комментариях к сообщению уточняют, что пылает на лимане возле Ялты (Мариупольского района). Местные жители пишут, что на лимане подразделения ВС РФ прячут военную технику.

Пожар в Ялте под Мариуполем Пожар в Ялте под Мариуполем — комментарии Местность под Мариуполем, где действуют партизаны

В заметке от 5 сентября опубликованы две фотографии с машиной. На капоте машины нарисован украинский герб и написано направление, по которому должны пойти все оккупанты. Также автор отметил, что авто когда-то принадлежало Теробороне Мариуполя. Сейчас оно стоит в Приморском районе города, а граффити напоминает, что "адская Осень наступила".

Машина ТрО в Мариуполе Фото: Маріуполь. Спротив Фото: Маріуполь. Спротив

Точки, в которых действовали партизаны, расположены на берегу Азовского моря к юго-западу от Мариуполя. Расстояние до линии боев на юге — 80 км.

Расстояние от линии фронта на юге до Мариуполя Фото: DeepState

Война РФ в Украине: детали ситуации на юге

Отметим, партизаны из сообщества "Мариуполь. Сопротивление" 4 сентября подводили промежуточные итоги диверсий, которые они реализовали летом. Рассказали, что удалось обезвредить 21 оккупанта. Часть — отравили, часть — утопили. Также корректировали работу украинской артиллерии, чтобы она попадала по нужным позициям.

Об успешных попаданиях в Мариуполе писал Фокус. В частности, 30 августа в городе было шумно в небе над Центральным и Кальмиусским районами. Оккупанты уверяли, что сработало ПВО, однако в небо подняли авиацию из Ростова-на-Дону.

14 августа также прозвучали взрывы. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, был прилет в районе села Юрьевка. Также он предложил подготовиться оккупантам в Урзуфе.

Между тем аналитики Института изучения войны утверждают, что бойцы Сил обороны прорвали одну из линий обороны ВС РФ на Мелитопольском направлении. В частности, расширяют плацдарм между селами Работино и Вербово. В то же время украинский воин, с которым общалось издание NYT, рассказал о деталях боев в направлении Мариуполя-Бердянска. По его словам, враг придумывает все новые способы, чтобы остановить атаки ВСУ.

Напоминаем, бойцы Нацгвардии уничтожили спаренную зенитную установку ВС РФ в Донецкой области. Пришлось потратить четыре снаряда: первые три "ложились" рядом, и только последний попал "в яблочко".

Тем временем западные эксперты подтвердили, что Украина имеет оружие, способное доставать далеко в тыл врага. Речь идет о модернизации противокорабельной ракеты "Нептун": ею, похоже, ударили по военной базе РФ в Крыму.