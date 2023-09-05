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Палає під Ялтою: партизани з Маріуполя показали диверсії проти ЗС РФ (фото)

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Фото: Маріуполь. Спротив | Маріупольське підпілля влаштовує диверсії на Донбасі

Українські партизани підпалили чагарники, де росіяни ховали військову техніку. Інформація щодо можливих втрат загарбників не уточнюється.

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Партизанська спільнота "Маріуполь. Спротив" продовжує тривожити окупантів у Донецькій області. Зокрема, проукраїнськи налаштовані громадяни вчиняють диверсії і різними способами нагадують росіянам, що вони тут зайві. Протягом літа вдалось знешкодити зо два десятки окупантів: їх труїли, топили, наводили артилерію. Крім таких кардинальних заходів, вживають й інші — не такі смертельні, але не менше дошкульні. Про методи впливу на окупантів партизани розповіли у дописах в Telegram-каналі спільноти.

Протягом останніх двох діб проукраїнські громадяни влаштували пожежу і намалювали загрозливе графіті, про що свідчать фото та відео у пабліку спільноти. Зокрема, надвечір 4 вересні було опубліковано відео, на якому видно широку смугу полум'я. У підписі вказано, що це "Ялта. Горить лиман". Також додали пояснення-хештег: "вогнений спротив у дії".

У коментарях до допису уточнюють, що палає на лимані біля Ялти (Маріупольського району). Місцеві жителі пишуть, що на лимані підрозділи ЗС РФ ховають військову техніку.

Пожежа у Ялті під Маріуполем Fullscreen
Пожежа у Ялті під Маріуполем
Пожежа у Ялті під Маріуполем - коментарі Fullscreen
Пожежа у Ялті під Маріуполем - коментарі
Місцевість під Маріуполем, де діють партизани Fullscreen
Місцевість під Маріуполем, де діють партизани
Пожежа у Ялті під Маріуполем
Пожежа у Ялті під Маріуполем - коментарі
Місцевість під Маріуполем, де діють партизани

У дописі від 5 вересня опубліковано дві світлини з автівкою. На капоті автівки намальований український герб і написано напрям, за яким мають піти усі окупанти. Також автор наголосив, що авто колись належало Теробороні Маріуполя. Зараз воно стоїть у Приморському районі міста, а графіті нагадує, що "пекельна Осінь настала".

Машина ТрО в Маріуполі Fullscreen
Машина ТрО в Маріуполі
Фото: Маріуполь. Спротив
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Фото: Маріуполь. Спротив

Точки, в яких діяли партизани, розташовані на березі Азовського моря на південний захід від Маріуполя. Відстань до лінії боїв на півдні — 80 км.

відстань до маріуполя Fullscreen
Відстань від лінії фронту на півдні до Маріуполя
Фото: DeepState

Війна РФ в Україні: деталі ситуації на півдні

Зазначимо, партизани зі спільноти "Маріуполь. Спротив" 4 вересня підбивали проміжні підсумки диверсій, які вони реалізували влітку. Розповіли, що вдалось знешкодити 21 окупанта. Частину — отруїли, частину — втопили. Також корегували роботу української артилерії, щоб вона влучала по потрібних позиціях.

Про успішні влучання в Маріуполі писав Фокус. Зокрема, 30 серпня у місті було гучно у небі над Центральним та Кальміуським районами. Окупанти запевняли, що спрацювало ППО, однак у небо підняли авіацію з Ростова-на-Дону.

14 серпня також пролунали вибухи. Зі слів радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, був приліт у районі села Юр'ївка. Також він пропонував підготуватись окупантам в Урзуфі.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що бійці Сил оборони прорвали одну з ліній оборони ЗС РФ на Мелітопольському напрямку. Зокрема, розширюють плацдарм між селами Роботине та Вербове. Водночас український воїн, з яким спілкувалось видання NYT, розповів про деталі боїв у напрямку Маріуполя-Бердянська. З його слів, ворог вигадує все нові способи, щоб зупинити атаки ЗСУ.

Нагадуємо, бійці Нацгвардії знищили спарену зенітну установку ЗС РФ у Донецькій області. Довелось витратити чотири снаряди: перші три "лягали" поруч, і лише останній влучив "у яблучко".

Тим часом західні експерти підтвердили, що Україна має зброю, здатну діставати далеко в тил ворога. Ідеться про модернізацію протикорабельної ракети "Нептун": нею, схоже, вдарили по військовій базі РФ в Криму.