"Є приліт": під окупованим Маріуполем прогриміли вибухи (фото)

За словами Петра Андрющенка, українські військові знову вдарили по окупованих територіях. Над Маріуполем здійнявся дим.

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У понеділок, 14 серпня, у населеному пункті Юр'ївка, що біля Маріуполя, прогриміли чергові вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що в населеному пункті "є приліт".

Над місцем прильоту здійнявся дим, проте інформація про те, що саме було уражено, поки що не надійшла.

"Юр'ївка. Маріупольський район. Посміхаємося і махаємо! Є приліт. Урзуф, як справи? Хвилюєшся?" — написав Андрющенко.

Вибухи під Маріуполем

Також він повідомив про активну роботу ППО окупантів у селі Осипенко Запорізької області.

"З огляду на Юр'ївську бавовну, здається на нас очікує цікавий день", — пише радник.

Маріупольський район

Нагадаємо, що Андрющенко 24 липня повідомляв про замінування мостів у Маріуполі та обмеження проходу по них. За його оцінками, ЗС РФ реально готуються до неминучої битви за місто.

Цього ж дня було помічено пересування колон військової техніки з Маріуполя в бік Бердянська Запорізької області. У двох колонах їхали вантажівки з боєкомплектом і гарматами класу "Рапіра".