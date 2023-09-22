Байден пообіцяв Зеленському відправити кілька ракет ATACMS для ЗСУ, — NBC News

За інформацією журналістів, під час особистої зустрічі двох світових лідерів було досягнуто певних домовленостей. При цьому, терміни поставок далекобійних ракет не повідомляються.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден міг пообіцяти під час зустрічі з Володимиром Зеленським надати ЗСУ невелику кількість далекобійних ракет ATACMS. Про це повідомляє американський телеканал NBC News 22 вересня.

За інформацією трьох американських джерел і представника Конгресу, які дали коментар журналістам, рішення про постачання озброєння було ухвалено.

Про це американський президент міг особисто повідомити українському колезі під час переговорів, які відбулися в Білому домі 21 вересня.

При цьому анонімні американські джерела не повідомили, коли Україна отримає ATACMS і коли представники Сполучених Штатів Америки публічно оголосять про своє рішення.

Представник Конгресу в спілкуванні з журналістами NBC News зазначив, що американські чиновники досі не визначилися з типом і кількістю ракет, які будуть відправлені в Україну для боротьби з російською агресією. Крім того, було заявлено, що країни Східної Європи вже передали Києву значну частину своїх запасів озброєнь.

Україна вже досить давно просить у американських партнерів про цю допомогу. Ракети ATACMS здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, що дало б змогу українським військовим легко впоратися з пунктами командування противника і лініями постачання, які розташовані за лінією фронту.

Нагадаємо, що 21 вересня в Білому домі заявили, що новий пакет допомоги США для України не міститиме в собі ракети ATACMS. Туди увійшли боєприпаси для систем HIMARS, засоби протитанкової боротьби, артилерії, боєприпаси та касетні снаряди.

22 вересня про перспективи постачання ракет ATACMS розповів і президент України Володимир Зеленський. За його словами, результати переговорів Києва із західними партнерами буде видно вже в найближчому майбутньому і найімовірніше, буде проведено сценарій винищувачів F-16, які також тривалий час були недоступними для ЗСУ.