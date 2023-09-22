"Буде як з F-16": Зеленський розповів про перспективи постачання ракет ATACMS

За словами президента України, результати переговорів Києва із західними партнерами буде видно вже в найближчому майбутньому.

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Україна наполегливо працює над зміцненням своєї далекобійної військової могутності, і ефективність цієї роботи проявиться в найближчому майбутньому. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час бесіди з українськими журналістами у Вашингтоні, повідомляє 22 вересня пресслужба ОП.

Президент зазначив, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися конкретні плани й необхідна підтримка для України.

"Білий дім також підтвердив, що ми вели діалог із конгресменами. Пентагон звернувся до мене з цим питанням. Мій голос почутий, і подібні прямі діалоги необхідно проводити", — підкреслив глава держави.

Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS Володимир Зеленський наголосив, що це спрямовано на зміцнення далекобійних можливостей України.

"Ми над цим питанням дуже довго і потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент — ми все це побачимо", — розповів президент.

Постачання ATACMS в Україну — подробиці

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває "на фінішній прямій" у питанні передачі ATACMS. Водночас американські сенатори висловили вимогу передати Україні ракети ATACMS якомога швидше, побоюючись затягування конфлікту в регіоні.

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20 вересня західні ЗМІ писали, що профільні агентства Сполучених Штатів погодилися на постачання ракет ATACMS Україні. Проте побоювання щодо можливої реакції Росії все ще впливають на рішення США про постачання озброєння. Також повідомлялося, що останнє слово в цьому питанні за президентом Штатів Джо Байденом.