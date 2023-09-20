Крим і Маріуполь. Куди вдарять ракети ATACMS відразу після доставки до Києва

Настільки потужна зброя як ATACMS, може змінити хід війни, наприклад, на південному напрямку. Одна ракета знищить Севастопольський морський порт, але 10-20 снарядів не вистачить для якісного проламування фронту, впевнені військові аналітики.

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Американські сенатори Том Коттон, Сьюзан Коллінз, Роджер Вікер і Ліндсі Грем просять президента Джо Байдена швидше вирішувати з наданням Україні далекобійних ракет MGM-140 ATACMS. Політики вважають, що з їхньою допомогою ЗСУ битимуть по головних об'єктах логістики та комунікацій російської армії, пускових установках крилатих ракет і безпілотників.

"США цілком здатні надати цю зброю без будь-якого помітного ризику для власної боєздатності. Україна значно послабила бойову міць Росії, їй потрібна лише невелика частина наших запасів ATACMS. США можуть виробляти сотні ракет ATACMS і високоточних ударних ракет на рік і поповнити свої запаси", — вказують сенатори.

Високопоставлені американські чиновники останнім часом часто озвучували необхідність відправки Києву цього типу ракет. Газета Financial Times 10 вересня з посиланням на представника адміністрації Байдена писала про швидке ухвалення рішення щодо ATACMS.

Телеканал ABC News минулого тижня повідомляв про "наближення моменту" відправки снарядів. Ракети "лежать буквально на столі" і, ймовірно, будуть включені в наступний пакет військової допомоги. Однак прес-секретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення ще не ухвалено.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN під час візиту до США сказав, що переговори про постачання далекобійних ATACMS "на фінішній прямій". Якщо ракети все ж не відправлять, у ЗСУ будуть великі втрати на полі бою, додав він.

Постачання ракет ATACMS для ЗСУ: Кримський міст може обвалитися

Головною метою ракет ATACMS після їхнього доправлення в частини ЗСУ може стати Кримський міст, а також військові об'єкти і база Чорноморського флоту РФ у Севастополі, вважає військовий експерт Павло Нарожний.

Американські ATACMS кращі за британські Storm Shadow, оскільки останні запускаються літаками і ворожі сили ППО можуть їх підбити. ATACMS запускають установки Himars або M270, тому здатні під'їхати до лінії зіткнення, випустити ракети і поїхати, прокоментував він у бесіді з Фокусом.

"Усе, що стоїть у Севастопольській бухті, треба знищити: кораблі, підводні човни та обладнання. Фугасні ракети ATACMS підійдуть для знищення укріпрайонів. Якщо йдеться про знищення особового складу ворога, потрібно застосовувати касетні боєприпаси", — зауважив фахівець.

Другий пріоритетний напрямок — Маріуполь, великий логістичний хаб для південного фронту. Залізниця і вся інфраструктура підлягає бомбардуванню, але все залежить від кількості американських ракет, продовжив експерт.

"В Афганістані війська США застосували близько 500 таких ракет. Що стосується України, йтиметься приблизно про 100 одиниць, але навіть такої кількості буде достатньо для ураження стратегічних об'єктів армії РФ", — каже Нарожний.

"Десятки ATACMS проблеми не вирішать"

Основне значення, на думку військового аналітика, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, має кількість наданих ракет. Щоб проломити будь-яку ділянку фронту, потрібні сотні, а краще більше тисячі ракет.

"В американців запаси ракет є, на складах понад 4 тисячі. Це балістика, 5400 км/год швидкість польоту, збити їх практично нереально. Himars або M270 дозволять за 15-20 хвилин перезарядити і знову вистрілити. На окремих ділянках фронту, наприклад на півдні, ракети ATACMS дійсно змінять хід війни. Кілька десятків штук звісно мало що вирішать", — пояснив військовий.

Ракета ATACMS спокійно може знищити Севастопольський морський порт, але багато що залежить від дальності ураження цілей, додав він.

"Є принцип — одна третина від оперативної дальності. Якщо максимальний пуск до 300 км, щоб не втратити снаряд або машину, бажано запускати снаряд на 100 кілометрів", — зауважив Черник.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно реагував на можливе постачання Україні ракет ATACMS. За його словами, Україну багато років готували для нанесення стратегічного ураження РФ.

Фокус раніше писав про небажання Німеччини надати Києву далекобійні ракети Taurus до рішення США про відправку ATACMS. Велика Британія і Франція вже передавали Києву ракети Storm Shadow і Scalp.