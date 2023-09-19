"Рішення практично готове": аналітик розповів, коли Україна отримає ракети ATACMS (відео)

Аналітик Олександр Мусієнко вважає, що Україна отримає не тільки американські ракети ATACMS, а й німецькі Taurus. Вони необхідні, щоб послабити лінію оборони ЗС РФ.

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Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Україні варто очікувати хороших новин щодо надання ракет великої дальності ATACMS. Таку думку аналітик висловив 19 вересня в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Олександр Мусієнко впевнений, що Україна отримає не тільки американські ракети ATACMS, а й німецькі Taurus.

"ATACMS будуть. Я майже впевнений у цьому, тому що рішення практично готове. Я думаю, що це якраз ті хороші новини, яких нам варто очікувати. Також я думаю, що надалі під рішення США будуть відповідні дії та з боку Німеччини в наданні ракет Taurus", — сказав експерт.

За його словами, наразі є розуміння, що це необхідно, зокрема, й блискучої морської стратегії України, яка зараз досить успішно уражає по військові об’єкти Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму. Такі ракети великої дальності потрібні Україні для того, щоб розм’якшити й послабити лінію оборони, яку побудували російські війська.

Олександр Мусієнко зазначив, що до зими Україні необхідно буде коригувати сам перебіг військової кампанії.

"Ми наближаємося до зимового періоду, коли необхідно буде коригувати, в тому числі й кампанію, і її хід, можливо з меншим використанням важкої техніки, але з використанням малих груп з легкоброньованою технікою, а також з використанням далекобійного озброєння та артилерії. Відповідні засоби… як ATACMS, так і Taurus потрібні, щоб ще більше дезорієнтувати засоби ППО російських військ та демонструвати ще більшу ефективність", — сказав аналітик.

Він наголосив і на геополітичному моменті ситуації: "США не можуть стояти осторонь, коли Північна Корея хоче підтримувати Росію, постачати снаряди та боєприпаси й там, за лаштунками, може бути певною мірою Китай".

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Нагадаємо, 17 вересня Фокус писав, що республіканці закликали президента США Джо Байдена передати Україні ATACMS. Четверо американських сенаторів заявили, що українці значно послабили військову міць окупантів, тому Києву потрібна лише "невелика частина" американських запасів далекобійних ракет.