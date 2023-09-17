"Зволікання коштуватиме життів": республіканці закликали Байдена передати Україні ATACMS

Четверо американських сенаторів заявили, що українці значно послабили військову міць окупантів, тому Києву потрібна лише "невелика частина" американських запасів далекобійних ракет.

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Американські сенатори від Республіканської партії Том Коттон, Роджер Вікер, Сьюзен Коллінз і Ліндсі Грем закликали президента США Джо Байдена не зволікати з поставками Україні далекобійних ракет ATACMS. Політики надіслали главі держави відповідного листа 17 вересня.

У листі зазначено, що США цілком здатні надати українцям ATACMS без істотного ризику для своєї безпеки, оскільки ЗСУ значно послабили ЗС РФ і тепер Києву потрібна лише "невелика частина" американських запасів.

Автори звернення також вказали на те, що у США є можливість виробляти нові ракети, поповнюючи свій арсенал. За їхніми словами, затримка поставок "підірве інтереси національної безпеки США".

Як зазначають сенатори, українці домоглися деяких успіхів на фронті, проте їм потрібна додаткова допомога, щоб досягти важливих цілей до настання зими і позбавити РФ можливості зміцнювати свої позиції.

"Зволікання буде тільки коштувати більшої кількості життів і продовжить конфлікт. Ми переконливо просимо вас дозволити негайну відправку ATACMS в Україну", — заявили члени Сенату США.

У зверненні також зазначено, що Комітет Сенату зі збройних сил одноголосно схвалив поправку до Закону про повноваження національної оборони 2024 року, яка закликає Пентагон розглянути можливість відправки далекобійних ракет в Україну.

Нагадаємо, 15 вересня ЗМІ повідомили, що США близькі до передачі Україні далекобійних ракет ATACMS цієї осені. За словами американських чиновників, низка факторів змусила адміністрацію Байдена по-новому поглянути на передачу Україні ракет великої дальності.

Фокус також повідомляв 16 вересня, що Державний секретар США Ентоні Блінкен публічно натякнув, що ракети ATACMS все ж будуть в Україні. Він зазначив, що зброя має надійти в момент, коли цього вимагатимуть цілі, поставлені військовим командуванням.