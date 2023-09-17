"Промедление будет стоить жизней": республиканцы призвали Байдена передать Украине ATACMS

Четверо американских сенаторов заявили, что украинцы значительно ослабили военную мощь оккупантов, поэтому Киеву нужна лишь "небольшая часть" американских запасов дальнобойных ракет.

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Американские сенаторы от Республиканской партии Том Коттон, Роджер Уикер, Сьюзен Коллинз и Линдси Грэм призвали президента США Джо Байдена не медлить с поставками Украине дальнобойных ракет ATACMS. Политики направили главе государства соответствующее письмо 17 сентября.

В письме говорится, что США вполне способны предоставить украинцам ATACMS без существенного риска для своей безопасности, так как ВСУ значительно ослабили ВС РФ и теперь Киеву нужна лишь "небольшая часть" американских запасов.

Авторы обращения также указали на то, что у США есть возможность производить новые ракеты, пополняя свой арсенал. По их словам, задержка поставок "подорвет интересы национальной безопасности США".

Как отмечают сенаторы, украинцы добились некоторых успехов на фронте, однако им нужна дополнительная помощь, чтобы достичь важных целей до наступления зимы и лишить РФ возможности укреплять свои позиции.

"Промедление будет только стоить большего количества жизней и продлит конфликт. Мы убедительно просим вас разрешить немедленную отправку ATACMS в Украину", — заявили члены Сената США.

В обращении также указано, что Комитет Сената по вооруженным силам единогласно одобрил поправку к Закону о полномочиях национальной обороны 2024 года, призывающую Пентагон рассмотреть возможность отправки дальнобойных ракет в Украину.

Напомним, 15 сентября СМИ сообщили, что США близки к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью. По словам американских чиновников, ряд факторов заставил администрацию Байдена по-новому взглянуть на передачу Украине ракет большой дальности.

Фокус также сообщал 16 сентября, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен публично намекнул, что ракеты ATACMS все же будут в Украине. Он отметил, что оружие должно поступить в момент, когда этого потребуют цели, поставленные военным командованием.