"Они приближаются": США могут впервые передать Украине ракеты ATACMS, – СМИ

По словам американских чиновников, США выявили в своем арсенале больше ракет ATACMS, чем изначально предполагалось.

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США, вероятно, впервые передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом пишет издание ABC News 8 сентября, ссылаясь на американских официальных лиц.

"Они приближаются", — сообщил журналистам один из чиновников, осведомленный о планах Вашингтона.

Еще один собеседник издания сказал, что решение о ракетах уже "на столе". По его словам, ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи, однако окончательное решение еще не принято. Чиновник также добавил, что могут пройти месяцы, прежде чем ракеты отправятся к украинцам.

Как отмечают авторы статьи, ранее администрация президента США Джо Байдена уже пресматривала свои решения не передавать Украине те или иные виды вооружений. По их словам, политическое давление в Вашингтоне по поводу предоставление Киеву военной помощи усилилось.

По данным двоих американских чиновников, США также выявили в своем арсенале больше ATACMS, чем изначально предполагалось, что может способствовать решению о передаче этих ракет украинским военным.

Напомним, 7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину спустился в бункер в Киевской области и обсудил с главой МИД Украины предоставление ВСУ ракет большой дальности ATACMS.

Ранее, 4 сентября, Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о предоставлении Украине американских ракет ATACMS не закрыт. Он также отметил, что решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus лежит у канцлера Германии Олафа Шольца на столе.